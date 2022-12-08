Київрада ухвалила бюджет столиці на 2023 рік з доходами понад 66 мільярдів

Депутати Київради ухвалили бюджет столиці на 2023 рік, а також схвалили відповідні зміни до Програми економічного і соціального розвитку міста на 2021-2023 роки.

"За" ухвалення бюджету проголосували 96 депутатів, повідомляє пресслужба Київради.

Доходи бюджету Києва на наступний рік запланували в сумі понад 66,3 млрд грн, видатки – 65,6 млрд грн.

Зокрема, від податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) заплановано отримати 30,6 млрд грн, від податку на прибуток підприємств – 4,2 млрд грн. Крім того, місцеві податки мають забезпечити надходження на 18 млрд грн, внутрішні податки на товари і послуги – 2,6 млрд грн. Неподаткові надходження передбачено у сумі 2,3 млрд грн.

Водночас основним напрямком видатків є сфера освіти – на неї виділили 23 млрд грн. На транспорт та дорожнє господарство в кошторисі Києва запланували 12,4 млрд грн або 19% бюджету міста. На соціальний захист – 6,5 млрд грн (10%), охорону здоров’я – 6,1 млрд грн (9%), ЖКГ – 5 млрд грн (8%), культуру і мистецтво – 1,4 млрд грн (2%), фізичну культуру і спорт – 1,2 млрд грн (2%).

Як повідомлялося, ухвалений Київрадою бюджет столиці на 2022 рік передбачав доходи столичного бюджету на загальну суму 69 млрд грн, у тому числі субвенції та дотація з державного бюджету на суму 8,9 мільярда гривень.