Бізнесу дозволять зберігати без ліцензії до двох тонн пального для генераторів, – Гетманцев

Верховна Рада до кінця року планує ухвалити закон, який дозволить бізнесу зберігати до 2 тонн пального на період дії воєнного стану без необхідності отримувати ліцензію.

Про це голова фінансового комітету Данило Гетманцев розповів в інтервʼю українські редакції Forbes.

За його словами, для того щоб зберігати понад 2 тонни пального, компанії потрібно буде подати відповідну декларацію Державній податковій службі.

Він уточнив, що ці норми не стосуються АЗС, оптових трейдерів та нафтопереробних заводів.

Як повідомлялося, раніше Гетманцев запевняв, що Державна податкова служба не штрафуватиме підприємців через відсутність ліцензії на зберігання пального для генераторів. Він також анонсував вирішення цієї проблеми на законодавчому рівні найближчим часом.

Нагадаємо, наприкінці листопада на сайті Головного управління ДПС у Чернівецькій області з’явилась публікація про відповідальність за неліцензійне зберігання пального, однак її швидко прибрали.

Водночас податкові консультанти стверджують, що за чинним законодавством, платник податків, який використовує пальне винятково для потреб власного споживання чи промислового перероблення та не реалізує його іншим особам, все ж має отримати відповідну ліцензію, однак за спрощеною процедурою.

Згідно з чинним законодавством зберігати пальне в каністрах понад 5 л можна лише маючи ліцензію або у сховищах нафтокомпаній. Інакше бізнесу загрожує 500 тис. грн штрафу.