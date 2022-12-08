Єврокомісія пропонує заборонити експорт до Росії ноутбуків та авіаційних двигунів

Європейська Комісія в рамках нових санкцій проти РФ пропонує включити до "чорних списків" 169 структур і обмежити поставки низки товарів з метою послабити військово-промисловий комплекс Росії.

Про це повідомляє видання Politico з посиланням на документи, що опинилися в його розпорядженні, передає Інтерфакс-Україна.

"Пакет націлений на стримування росту технічних можливостей російського промислового виробництва за рахунок поповнення списку санкцій 169 організаціями, що постачають товари, які можуть поліпшити технологічний розвиток оборонного сектора та сфери безпеки Росії", – пише видання.

Як зазначається, ЄС також хоче розширити список товарів, що підпадають під санкції, які використовують в авіаційній та космічній індустрії, включно з авіаційними двигунами та запчастинами до них.

Також під нові обмеження підпадуть ноутбуки, жорсткі диски, камери та лінзи.

Нові санкції можуть торкнутися двигунів для безпілотників, хімічного та біологічного обладнання, хімічних засобів для боротьби з безладами та електронних компонентів.

Раніше президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн оголосила подробиці дев’ятого пакету санкцій проти Росії за розв’язану нею війну проти України.