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Новини
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Ексголову комітету ВР, чиновників СБУ та АРМА підозрюють у заволодінні правом вимоги банку на понад 128 мільйонів

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Правоохоронці 21 грудня повідомили про підозру у незаконному заволодінні правом вимоги банку на понад 128 млн грн 8 особам вісьмом особам. Серед них– ескголова комітету ВР, посадовці СБУ, АРМА та державних підприємств.

Про це повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Їхні дії кваліфіковані за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3, 4 ст. 358, ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 369 КК України.

За версією слідства у 2019 році комітету ВР восьмого скликання будучи фактичним власником низки юридичних осіб здійснював забудову земельної ділянки на околиці Києва. Будівництво проводилося за кредитні кошти під заставу збудованого в майбутньому багатоквартирного житлового комплексу, земельних ділянок та низки особистих порук (зокрема й самого нардепа).

"Для уникнення іпотечних зобов’язань та отримання можливості продати збудовану житлову нерухомість народний депутат із залученням начальника відділення Головного слідчого управління СБУ (на теперішній час особа обіймає керівну посаду в Центральному апараті ДБР), керівника підрозділу АРМА, керівництва державного підприємства "Сетам", а також оцінювачів організував протиправне відчуження права вимоги банківської установи через відповідне Нацагентство та держпідприємство", – йдеться у повідомленні.

Вони використовували підроблені офіційні документи, надавали та отримували неправомірну вигоду. Завдяки чому врешті домоглися викупу вказаної нерухомості за заниженою вартістю на підконтрольну юридичну особу.

Висновками експертиз підтверджено, що реалізація цієї злочинної схеми заподіяла банку шкоди понад 112 млн грн – саме така сума складає різницю між реальною вартістю та тією, яку сплатили зловмисники.

У повідомленні прокуратури не вказуються імена підозрюваних. Водночас за даними джерел "Інтерфакс-Україна", йдеться про колишнього народного депутата Сергія Скуратовського (фракція "Радикальна партія Олега Ляшка").

Автор: 

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В Кримінальному Кодексі УКРАЇНІ треба НЕГАЙНО запровадити статтю ДОВІЧНЕ УВЯЗНЕННЯ з повною конфіскацією майна за розкрадання, створення схем, нанесення збитків, махінаторство та допомогу у розкраданні та виведені в офшорні зони та за кордон, ДЕРЖАВНОГО МАЙНА ТА ФІНАНСОВИХ АКТИВІВ УКРАЇНИ понад 500000 грн....!!!
Треба вже давно засвоїти, що усі махінатори та злодії у владі дуже бояться ЗУСТРІЧНИХ ПЕРЕВІРОК ТА ДОСЛІДЖЕННЯ ЇХ ФІНАНСОВИХ ОПЕРАЦІЙ...!!!

ДЕРЖАВНІ ЗЛОДІЇ МАХІНАТОРИ ТА КАЗНОКРАДИ МАЮТЬ СИДІТИ ДОВІЧНО У ВЯЗНИЦІ...!!!
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22.12.2022 13:47 Відповісти
Все депутаты и госчинуши только схематозом и наживой в карман себе занимаются... Ничего нового...
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22.12.2022 20:27 Відповісти

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