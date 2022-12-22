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Найскладніша ситуація з енергетикою у Києві, центральному регіоні та поблизу фронту, – "Укренерго"

електроенергія

Станом на ранок 22 грудня зберігається значний дефіцит потужності в енергосистемі.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

Зазначається, що працюють усі види генерації. До мережі підключено ще один з блоків атомних електростанцій, триває набір потужності. Водночас зберігаються певні обмеження у системі передачі електроенергії, спричинені пошкодженнями магістральних мереж систематичними ракетними та безпілотними атаками.

Крім того, до всіх областей доведені ліміти споживання, перевищення яких призводить до застосування аварійних обмежень.

"Найскладніша ситуація залишається у центральному регіоні та у Києві, а також у прифронтових регіонах на сході та півдні країни", – зазначили в "Укренерго".

Ремонтні роботи тривають цілодобово, але отримані пошкодження об’єктів генерації та магістральних мереж складні та масштабні, їх відновлення вимагає значного часу, пояснили енергетики.

Автор: 

електроенергія (4233) Укренерго (1994)


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Київська область і досі є фронтом.
Фронтом боротьби з талпайопам ДТЕК Києвські регіональні електромережи.
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22.12.2022 13:20 Відповісти

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