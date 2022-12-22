Україна з початку російського вторгнення отримала кредитів та грантів на понад трильйон гривень

Із початку повномасштабного вторгнення РФ Україна залучила зовнішнього фінансування на понад 1 трлн грн.

Про це повідомив народний депутат від фракції "Голос", перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк у Telegram.

"І станом на зараз з початку повномасштабної війни (24.02-21.12) Україна залучила більше 1 трильйона зовнішнього фінансування бюджету: кредитів та грантів. Точна сума 1 032 млрд грн", – зазначив він.

Як повідомлялося, із початку війни 4,3 млн українців отримали грошову допомогу від різних агентств ООН та інших гуманітарних організацій. Загальна сума грошових виплат перевищила $1 млрд.

Також у грудні Європа вперше з початку вторгнення РФ обігнала США у зобов’язаннях щодо допомоги Україні.