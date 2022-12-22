Із українських портів вийшло ще понад 220 тисяч тонн агропродукції для Африки та Азії
За дві доби в межах "зернової ініціативи" із портів Великої Одеси вийшло 5 суден з 221 тис. тонн агропродукції для Африки та Азії.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства інфраструктури.
Зокрема, серед них балкер Sea Bridle з 25 тис. тонн агропродукції для Лівії. Загалом із початку роботи зернового коридору порти відправили 12 суден з 305 тис. тонн українського зерна до цієї африканської країни.
Наразі в одеських портах під обробкою перебувають 29 суден. На них завантажують більш 1 млн тонн украінської агропродукції.
Також "зерновим коридором" рухається ще 2 судна під завантаження 89 тис. тонн агропродукції.
Водночас у Босфорі своєї черги на інспекцію JCC очікують 92 судна. Минулої доби 7 суден отримали погодження для подальшого руху після інспекціі. У Мінінфраструктури нагадали, що для безперервного руху зерновим коридором має відбуватися щонайменше 12 інспекцій на добу.
Із 1 серпня з портів Великої Одеси вийшло 574 судна, які експортували 14,6 млн тонн українського продовольства до країн Азії, Європи та Африки.
Нагадаємо, угоди про створення "зернового коридору" були підписані 22 липня у Стамбулі у присутності президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана та генсека ООН Антоніу Гутерріша. Підписи під двома відповідними документами поставили представники України, Росії, ООН та Туреччини. Йдеться про розблокування трьох українських портів: "Одеса" "Чорноморськ" та "Південний". Строк дії домовленостей сплив 19 листопада.
Утім, "зернову угоду" було продовжено на чотири місяці. Гарантами виконання угоди залишилися ООН та Туреччина. Продовження угоди підтвердило також російське МЗС.
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