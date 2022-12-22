Організатори онлайн-аукціонів за час війни заробили понад 4 мільярди, – "Прозорро.Продажі"

Від початку війни в лютому в державній електронній торговій системі "Прозорро.Продажі" відбулося 9,4 тис. онлайн-аукціонів. За підсумками цих торгів організатори заробили понад 4,1 млрд гривень до бюджетів різних рівнів.

Про це повідомляє пресслужба "Прозорро.Продажі".

Із загальної суми понад 1 млрд грн отримали від малої приватизації, ще майже на 1 млрд грну системі було продано активів банків-банкрутів для повернення грошей вкладникам.

"Успішні аукціони в межах справ про банкрутство принесли організаторам 636 млн грн і надійдуть кредиторам. Майже 400 млн грн до державного та місцевих бюджетів надійшло за результатами земельних торгів", – йдеться у повідомленні.

Також на етапі закриття угод наразі 1,4 тис. аукціонів, які можуть принести до бюджетів різних рівнів 1,6 млрд грн від продажу спецдозволів на користування надрами, 570 млн грн – від приватизації, 479 млн грн – від продажу майна банків-банкрутів, 391 млн грн – від земельних торгів, майже 20 млн грн місячної орендної плати – від оренди.

За час війни участь в онлайн-аукціонах в системі взяли понад 12 тисяч учасників. У середньому під час торгів стартова ціна зростала у понад два рази.

У першій пʼятірці найдорожчих обʼєктів, проданих в системі за час війни: Львівський ювелірний завод (185 млн грн), Марилівський (150 млн грн), Вузлівський (130 млн грн), Залозецький (120 млн грн) та майно ПАТ "Дніпровського металургійного комбінату" в межах справи про банкрутство (109 млн грн).