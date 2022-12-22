"Укренерго" та "ДТЕК" мають прискорити вихід на графіки електропостачання у Київській області, – ОВА

У четвер, 22 грудня, відбулося засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Київської області щодо ліквідації критичної ситуації, що склалася в області внаслідок обстрілу РФ об’єктів енергопостачання.

Про це повідомляє очільник Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба.

"Комісія надала доручення "Укренерго" та "ДТЕК" якнайшвидше вийти на зрозумілі для мешканців Київщини графіки електропостачання та забезпечувати належний об’єм потужності і рівномірний її розподіл", – наголосив він.

За словами Кулеби, "Укренерго" та "ДТЕК" повинні чітко та зрозуміло інформувати людей про хід відновлювальних робіт пошкодженої енергоінфраструктури та впровадження графіків електропостачання.

"Також важливо, щоб світло подавалося справедливо всім мешканцям Київщини. На це наголошено окремо", – підкреслив голова області.

Водночас Кулеба додав, що станом на зараз ситуація у громадах, де було відсутнє світло понад 48 годин, поступово покращується– це Бучанський та Вишгородський, частина Обухівського та Фастівського районів. Там вже відновлюється електропостачання та вживаються додаткові заходи, щоб вийти на графіки.

Окремо доручено районним військовим адміністраціям та органам місцевого самоврядування забезпечити повноцінну роботу систем тепло- та водопостачання, лікарень та іншої критичної інфраструктури.

До того ж у найкоротші терміни буде розгорнуто додаткові "Пункти Незламності" та пункти обігріву у громадах. Водночас буде забезпечено підвіз води туди, де це потрібно.