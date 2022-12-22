За кордоном залишається до 7 мільйонів українців, 90% із них хочуть повернутися, – Шмигаль

За кордоном залишаються від 5 млн до 7 млн українців, активніше вони повертатимуться навесні.

це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль в інтерв'ю Інтерфакс-Україна.

"За різними оцінками, за кордоном зараз вимушено залишаються від 5 млн до 7 млн українців. Але до 90% тих, хто поїхав, хочуть повернутися додому. Такі дані соцопитувань. Ми ясно розуміємо, що українці більш активно повертатимуться навесні", – сказав Шмигаль.

Він підкреслив, що для повернення громадян потрібні три складові: робота, житло та безпека.

"По роботі. Ми запустили програму "єРобота", чотири напрямки вже працюють. Це гранти на власну справу, висадку саду та теплиць для переробних підприємств. Через фіскальні, регуляторні та кредитні стимули ми допомагаємо зараз бізнесу, насамперед, для того, щоб він створював робочі місця. Зменшити безробіття – це одне з головних завдань, які зараз стоять перед Міністерством економіки", – заявив прем'єр.

Крім того, за його словами, запрацювала програма "єОселя", за якою вже видано майже 300 перших іпотек.

"Третє питання – це безпека. Вся команда на чолі з президентом України працює над збільшенням постачання коштів ППО. Ми вже отримали від партнерів NASAMS, HAWK, IRIS-T, Crotale. Очікуємо на SAMP/T. У ході візиту до США Володимира Зеленського Сполучені Штати офіційно підтвердили майбутню передачу Україні систем ППО Patriot. Це і є наша робота щодо безпеки", – додав він.

Серед іншого, Шмигаль наголосив, що українці також мають бачити перспективу відновлення та розвитку країни після війни, тому стратегічне завдання – Україна в ЄС не за десятиліття, а за два-три роки.

"І друга частина цього пункту – це великий План відновлення, над яким ми працюємо з нашими союзниками. Наші партнери дуже зацікавлені і будуть нас тут підтримувати. Ці чотири компоненти, я впевнений, дадуть людям розуміння, що для них та їхніх дітей в Україні є хороше та безпечне майбутнє. Тоді люди повертатимуться", – підсумував він.