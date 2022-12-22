Німецький хімічний гігант Henkel підтвердив плани продати бізнес у Росії найближчим часом
Німецький концерн Henkel, який виробляє косметику та побутову хімію під цілою низкою брендів, серед яких Schwafzkopf та Persil, зберігає плани продажу свого бізнесу в Росії найближчим часом.
Про це голова наглядової ради концерну Симона Багель-Тра заявила в інтерв'ю газеті Neue Zuercher Zeitung, повідомляє Forbes.
"Ми запустили процес продажу", – сказала голова наглядової ради Henkel.
Вона зауважила, що спочатку охочих купити російський бізнес було багато, але зараз список скоротили і у ньому залишилися лише ті, хто може зробити гідну та серйозну пропозицію, а також відповідає вимогам щодо дотримання санкцій.
"Процес йде, і ми хочемо завершити його швидко", – наголосила Багель-Тра.
Вона визнала, що Росія була важливим ринком для Henkel з річним виторгом у 1,06 млрд євро, 11 виробничими майданчиками та 2500 співробітниками.
Багель-Тра також відкинула критику ЗМІ з приводу того, що Henkel оголосила про рішення піти з Росії лише у квітні.
"З одинадцятьма місцевими виробничими підприємствами ви не можете просто повернути ключ і виїхати з країни", – пояснила топменеджерка.
Як повідомлялося, на початку грудня стало відомо, що німецький концерн Henkel відокремить бізнес у Росії та змінить його назву. З 1 січня 2023 року Henkel працюватиме на російському ринку як самостійна компанія під назвою Lab Industries.
Henkel працює у Росії з 1990 року, має у країні 11 заводів. Серед найбільш популярних брендів Henkel у Росії Persil, Losk, Fa, Schwarzkopf, Syoss, "Момент", "Пемолюкс", "Ласка", Vernel.
Як повідомлялося, у квітні 2022 року компанія оголосила про рішення піти з Росії та Білорусії, оцінивши свої збитки внаслідок цього у 184 млн євро. У серпні Henkel виставив свої російські та білоруські активи на продаж. У листопаді фінансовий директор німецької Henkel Марко Свобода заявив інвесторам, що компанія планує остаточно піти з Росії до кінця року.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль