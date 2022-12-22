Виплавка сталі в Україні в листопаді впала на 82% порівняно з минулим роком, – Worldsteel

Металургійні підприємства України у листопаді поточного року знизили виробництво сталі у 5,5 раза, або на 81,9%, порівняно з аналогічним періодом 2021 року – до 313 тис. тонн, посівши 32 місце у рейтингу 64 країн-основних світових виробників цієї продукції, складеному Всесвітньою асоціацією виробників сталі (Worldsteel).

Про це йдется в даних Worldsteel, передає Інтерфакс-Україна.

Як повідомляється, у листопаді 2022 року зафіксовано скорочення виплавки сталі до листопада 2021 року в більшості країн першої десятки, крім Китаю, Індії та Ірану.

Перша десятка країн-виробників стали за підсумками листопада виглядає наступним чином: Китай (74,54 млн тонн, зростання на 7,3% до листопада 2021 року), Індія (10,44 млн тонн, зростання на 5,7%), Японія (7,18 млн тонн, "мінус" 10,7%), США (6,35 млн тонн, менше на 10,5%), РФ (5,57 млн тонн, "мінус" 9,6%), Південна Корея (4,78 млн тонн, "мінус" 18,1%), Іран (2,87 млн тонн, зростання на 3,9%), Німеччина (2,77 млн тонн, "мінус" 17,9%), Бразилія (2,62 млн тонн, "мінус" 16,3%) та Туреччина (2,38 млн тонн, менше на 30,7%).

Україна за підсумками листопада знаходиться на 32 позиції з 313 тис. тонн сталі (менше на 81,9% до листопада 2021 року). При цьому у жовтні поточного року країна виробила 318 тис. тонн сталі, у вересні – 340 тис. тонн, серпні – 366 тис. тонн сталі, липні – 281 тис. тонн сталі, червні – 295 тис. тонн, травні – 308 тис. тонн. тонн, квітні – 281 тис. тонн, березні – 200 тис. тонн, лютому – 1,37 млн тонн, січні – 1,85 млн тонн.

Загалом у листопаді поточного року виплавка сталі у світі скоротилася на 2,6% до аналогічного періоду минулого року – до 139,15 млн тонн.

За 11 місяців 2022 року перша десятка країн-виробників стала виглядати так: Китай (935,11 млн тонн, зниження на 1,4%), Індія (114,18 млн тонн, зростання на 6%), Японія (82,35 млн тонн, зниження на 6,9%), США (74,36 млн тонн, "мінус" 5,5%), РФ (65,88 млн тонн, зниження на 7%), Південна Корея (60,57 млн тонн, "мінус" 6,1%), Німеччина (34,16 млн тонн, "мінус" 7,9%), Туреччина (32,48 млн тонн, падіння на 12,3%), Бразилія (31,47 млн тонн, зниження на 5,9%) та Іран (27,94 млн тонн, зростання на 8,5%).

Україна за підсумками 11 місяців поточного року знаходиться на 23 місці з виплавкою 6,16 млн тонн сталі ("мінус" 68,6%).

Загалом за січень-листопад 2022 року 64 країни виробили 1,69 млрд тонн сталі, що на 3,7% менше, ніж за аналогічний період 2021 року.