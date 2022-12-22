Нацбанк поверне довоєнні умови розміщення коштів на депозитних сертифікатах, – Меморандум із МВФ

Національний банк України збирається повернути основні операції з депозитних сертифікатів з овернайту до 14 днів за обліковою ставкою, як це було до війни, та розглянути можливість випуску депсертифікатів з більш тривалим терміном погашення.

Про це йдеться в Меморандумі про економічну та фінансову політику Моніторингової програми за участю ради директорів Міжнародного валютного фонду, передає Інтерфакс-Україна.

"Ми маємо намір повернути основні операції з депозитних сертифікатів з овернайту до 14 днів за обліковою ставкою, як це було до війни, та розглянути можливість випуску депозитних сертифікатів із більш тривалим терміном погашення для стерилізації надлишку ліквідності; це дозволило краще контролювати стан ліквідності та підвищити монетарну трансмісію ", – наголошується сказано в документі.

У Меморандумі йдеться про те, що інфраструктура для міжбанківського ринку РЕПО/зворотного РЕПО також може допомогти банкам краще управляти ліквідністю в наступному періоді.

Крім того, Україна планує запровадити механізм, який дозволяє банкам формувати до половини своїх обов'язкових резервів за рахунок бенчмаркінгових (еталонних) ОВДП.

Указується, що з тієї частини, яка може бути сформована за рахунок державних цінних паперів, до 40% зможуть складатися з існуючих бенчмаркінгових цінних паперів із терміном погашення після 1 січня 2024 року, а решта – з нових бенчмаркінгових цінних паперів, запропонованих Міністерством фінансів на первинному. ринку.