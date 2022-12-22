АМКУ оштрафував ще одну дочірню компанію європейського партнера "Газпрому" у проєкті "Північний потік-2"

Антимонопольний комітет України (АМКУ) оштрафував дочірню компанію німецького холдингу BASF – ТОВ "БАСФ Т.О.В." – на 20,34 млн грн за подання інформації в неповному обсязі на вимогу державного уповноваженого.

Відповідне рішення Тимчасова адміністративна колегія АМКУ ухвалила 22 грудня, повідомляє пресслужба регулятора.

Йдеться про розпочате Антимонопольним комітетом у вересні 2021 року дослідження дій іноземних компаній ПАТ "Газпром", Uniper Gas Transportation & Finance B.V., Engie Energy Management Holding Switzerland AG, OMV Gas Marketing Trading & Finance B.V., Shell Exploration and Production (LXXI) B.V., Wintershall Nederland Transport and Trading B.V., пов'язаних із фінансуванням проєкту "Північний потік-2" та розподілу повноважень між його учасниками.

АМКУ зазнає, що ТОВ "БАСФ Т.О.В." не є безпосереднім учасником проєкту "Північний потік-2", однак пов’язане відносинами контролю з однією із компаній-інвесторів.

Водночас згідно зі статтею 63 закону "Про захист економічної конкуренції", суб’єкти господарювання, пов’язані відносинами контролю, повинні обмінюватися між собою інформацією та вживати заходів для запобігання порушенням законодавства про захист економічної конкуренції.

"Відтак відповідач володів інформацією, що була необхідна Комітету. Водночас відповідь на вимогу Комітету була надана в неповному обсязі, зокрема, не надано копії угод про фінансування проєкту "Північний потік-2" та документів, що підтверджували б необхідність чи відсутність необхідності отримання дозволу від органів АМКУ на зазначені дії", – пояснили в АМКУ.

Відтак Комітет оштрафував компанію за подання інформації у неповному обсязі на вимогу державного уповноваженого.

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Як повідомлялося, наприкінці листопада у рамках цього ж дослідження АМКУ оштрафував на 47,39 млн грн компанії ТОВ "Альянс холдинг" та ТОВ "Енжі енерджи менеджмент Юкрейн", які пов’язані з учасниками проєкту "Північний потік-2".

Нагадаємо, у жовтні 2020 року Польський антимонопольний регулятор UOKiK наклав штраф у розмірі понад 29 млрд злотих ($7,6 млрд на той час) на "Газпром" і понад 234 млн злотих ($61,44 млн) на решту 5 компаній, які брали участь у будівництві газопроводу "Північний потік-2", за реалізацію проєкту без отримання обов’язкового схвалення.

Своїм рішенням UOKiK фактично заблокував створення спільного підприємства для будівництва "Північного потоку-2", як у випадку з будівництвом "Північного потоку-1". У результаті газопровід будувала 100% дочірня компанія "Газпрому" Nord Stream 2 AG, а європейські партнери фінансували проєкт як кредитори.

Однак у листопаді 2022 року Польський суд з питань конкуренції та захисту прав споживачів скасував рішення UOKiK про накладення штрафів на "Газпром" та на п’ять компаній, які брали участь у будівництві газопроводу "Північний потік-2".