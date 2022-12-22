Світовий банк виділить Україні $110 мільйонів на відновлення системи охорони здоров’я
Світовий банк виділить Україні позику на $100 млн і $10 млн безповоротної грантової допомоги для відновлення та розвитку системи охорони здоров’я.
Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко в ефірі телемарафону, передає Інтерфакс-Україна.
"СБ підтвердив наші очікування – і правління ухвалило рішення виділити позику для України у розмірі $100 млн плюс $10 млн безповоротної грантової допомоги", – сказав Ляшко.
Він уточнив, що проєкт вартістю $100 млн передбачає можливість потенційного розширення до $500 млн і включає чотири компоненти. Серед цих компонентів, зокрема, психологічна підтримка та модернізація психіатричних лікарень та психіатричних відділень, реконструкція та відновлення зруйнованих агресором об'єктів медичної інфраструктури з урахуванням проєктів, які не були реалізовані через вторгнення РФ.
Крім того, проєкт спрямований на розвиток та вдосконалення первинної медичної допомоги та розвиток інноваційних та цифрових технологій.
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