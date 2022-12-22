АМКУ оштрафував виробника чаю Greenfield та "Принцеса Нурі" за спробу приховати зв’язки з Росією

Антимонопольний комітет України (АМКУ) оштрафував ТОВ "Орімі Україна" (наразі назва змінена на ТОВ "ТС Трейд") на 80 мільйонів гривень за повідомлення неповних відомостей про відсутність зв’язків бенефіціара компанії з РФ.

Як повідомляє пресслужба регулятора, справу проти компанії АМКУ розпочав за заявою ТОВ "Восторг", яке просило перевірити інформацію "Орімі Україна" про відстутність у бенефіціарів компанії зв'язків з РФ.

"Орімі Україна" стверджувало, що його кінцеві бенефіціарні власники, зокрема і мажоритарний бенефіціарний власник корпоративних прав в статутному капіталі – Вероніка Касьяненко, не пов’язані з РФ.

Також у листі наголошувалося, що Вероніка Касьяненко є громадянкою Великої Британії, не інвестує в Росію, не є акціонером будь-яких компаній у РФ, не веде бізнес у РФ".

Водночас заявник наголошував, що ТОВ "Орімі Україна" може бути пов’язане з російською компанією "Орими Трэйд", власниками якої є російські підприємці Сергій Касьяненко та Олександр Євневич.

У листі-відповіді ТОВ "Орімі Україна" повідомило АМКУ, що не має інформації про зв’язки Вероніки Касьяненко з Сергієм Касьяненком.

Водночас завдяки інформації, отриманій від СБУ, Служби зовнішньої розвідки та від торговельних мереж й конкурентів відповідача, АМКУ встановив факт наявності родинних зав’язків між Веронікою Касьяненко (бенефіціаром ТОВ "Орімі Україна") та Сергієм Касьяненком (одним з власників російської компанії "Орими Трейд").

"Поширення ТОВ "Орімі Україна" у листах неповної інформації про своїх власників з РФ, зокрема, заперечення факту їх прямого відношення до країни-агресора може вплинути на наміри торговельних мереж та дистриб’юторів щодо співпраці з відповідачем та реалізації його товарів, а також – на бажання українських споживачів купувати товари зазначених торгових марок. Такі дії є порушенням законодавства про захист від недобросовісної конкуренції", – наголошує АМКУ.

ТОВ "Орімі Україна" є виробником чаю і натуральної кави. Його продукція випускається під такими зареєстрованими і Україні торговельними марками, як "Greenfield", "TESS", "Принцеса Гіта", "Принцеса Канді", "Принцеса Нурі" та "Принцеса Ява", "Jardin", "Piazza del Caffe" та "Жокей".