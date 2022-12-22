Санкції можуть зменшити експорт російської нафти з портів Балтійського моря на 20%, – Reuters

Експорт головної російської суміші сирої нафти Urals із портів Балтійського моря може впасти майже на 20% в грудні після того, як набули чинності обмеження цін на Заході та ембарго ЄС на російську нафту.

Про це пише Reuters із посиланням на дані трейдерів та власні розрахунки.

Трейдери кажуть, що Росія не змогла повністю перенаправити експорт Urals з Європи на інші ринки, зокрема в Індію та Китай, і їй було важко знайти достатню кількість відповідних суден.

Так, експорт Urals з портів Балтійського моря, ймовірно, впаде приблизно до 5 млнв тонн цього місяця з 6 млн тонн у листопаді. Деякі оцінки складають лише 4,7 млн тонн.

Європейський Союз, країни Великої сімки та Австралія запровадили максимальну ціну на російську нафту в $60 за барель, яка діє з 5 грудня, на додаток до ембарго Євросоюзу на імпорт російської нафти морським транспортом та подібних обіцянок США, Канади та Японії і Британії.

Обмеження дозволяє країнам, що не входять до ЄС, імпортувати морську російську нафту, але забороняє судноплавним, страховим і перестраховим компаніям обробляти вантажі російської нафти по всьому світу, якщо вона не продається за ціною нижче $60.

У грудні сиру нафту сорту Urals продавали з більшими знижками, а домінуючий покупець Індія купувала барелі за ціною значно нижчою за граничну ціну в $60.

Вплив санкцій на завантаження Urals з балтійських портів Росії посилився дефіцитом незахідного тоннажу, слабкою експортною економікою та помірним попитом на сорт в Азії, особливо в Китаї.

За словами трейдерів, трубопровідна монополія "Транснєфть" не змогла заповнити деякі з доступних місць завантаження через відсутність заявок від виробників. Деякі інші слоти були перенесені або скасовані.

Оскільки Росія звела до мінімуму використання послуг західних судноплавних і страхових компаній, експорт нафти за межі західних країн продовжився після 5 грудня без дотримання обмеження ціни.

Але кількість країн, які бажали купувати Urals у грудні, скоротилася до чотирьох – Болгарії, Китаю, Індії та Туреччини – і в деяких випадках Urals продавався на експортні ринки за ціною нижчою від загальної собівартості виробництва, включно з місцевими зборами.