Китай хоче збільшити імпорт аграрної продукції з України, – Мінагрополітики

Китай зацікавлений у співпраці з Україною, зокрема, в імпорті сільгосппродукції, тому країни домовилися шукати нові можливості для розширення торгівлі, поглиблення зв’язків між підприємцями, відкриття нових статей експорту.

Про це повідомляє Міністерство аграрної політики та продовольства України за результатми зустрічі міністра аграрної політики та продовольства України Миколи Сольського з послом Китайської Народної Республіки в Україні Фань Сяньжуном.

Сторони обговорили поглиблення торгово-економічних відносин в аграрній сфері та можливості розширення номенклатури українського експорту.

Під час зустрічі Сольський підкреслив продуктивність багаторічної співпраці між країнами та висловив занепокоєння щодо затримок оформлення дозвільних документів на експорт кукурудзи та сої до Китаю на наступний рік. Наразі важливо завершити процедуру та затвердити список експортерів задля їх подальшої роботи.

Міністр запевнив, що Україна в умовах війни повністю забезпечує внутрішню продовольчу безпеку та має потенціал до збільшення експорту, в тому числі до Китаю.

Фань Сяньжун підтвердив зацікавленість Китаю у співпраці з Україною. Зокрема, в імпорті української агропродукції: олії, сої, гороху, м'яса птиці, кормів для тварин та іншого.

Сторони домовились шукати нові можливості для розширення торгівлі між країнами, поглиблення зв’язків між підприємцями, відкриття нових статей експорту.