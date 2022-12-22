Ракетні удари Росії пошкодили понад 50 підстанцій та 50 ліній електропередач, – Шмигаль

Унаслідок ракетних атак на енергосистему пошкоджено більше 50 підстанцій різного класу напруги та більше 50 високовольтних ліній електропередач.

Про це розповів прем'єр-міністр Денис Шмигаль в інтерв’ю Інтерфакс-Україна.

"Було пошкоджено більше 50 підстанцій різного класу напруги та більше 50 високовольтних ліній електропередач. Це, звичайно, призводить до складностей в транспортуванні електроенергії. Розв'язувати цю проблему можна лише в один спосіб – це ремонт і відновлення пошкоджених об'єктів, чим наші енергетики цілодобово героїчно і займаються", – сказав Шмигаль.

Він зауважив, що через такі пошкодження в середньому протягом двох діб після кожного обстрілу енергетики змушені відновлювати мережеву спроможність системи.

Зокрема, зараз енергетика має проблеми в блоках: перший – це дефіцит генеруючої потужності, другий – дефіцит мережевої потужності.

Раніше міністр енергетики Герман Галущенко заявляв, що за умови припинення масованих російських ракетних ударів по об’єктах енергетичної інфраструктури стабілізувати ситуацію в українській енергосистемі можливо до літа наступного року.