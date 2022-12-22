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Новини
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У Києві покращилася ситуація зі світлом, лівий берег близький до повернення графіків, – Yasno

свет

У столиці покращилася ситуація з електропостачанням, зокрема, на лівому березі.

Про це повідомив генеральний директор електропостачальної компанії "Д.Солюшнс" (бренд Yasno, група ДТЕК) Сергій Коваленко у Facebook.

"Сьогодні у Києві стало трохи краще. Розподіл такий: лівий берег столиці – дуже близький до графіків. На правому ситуація трошки гірша, ніж на лівому. Але краща, ніж учора", – написав Коваленко.

Він додав, що найменше електроенергії наразі отримують мешканці Куренівки і Оболоні.

Крім того, за словами голови компанії, за тимчасовими схемами вдалося заживити будинки, які з часу обстрілів були без живлення. Сьогодні вони мали отримати принаймні кілька годин світла.

Коваленко додав, що відновлювальні роботи продовжуються.

Автор: 

Київ (4677) електроенергія (4233)


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YASNO (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 укр. Ясно) - бренд, під яким операційний холдинг D.Solutions, що входить до https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%A2%D0%95%D0%9A Групи ДТЕК , постачає електроенергію і газ, пропонує приватним і юридичним клієнтам рішення з енергоефективності, електромобільності та інші послуги.https://uk.wikipedia.org/wiki/Yasno#cite_note-1 [1] https://uk.wikipedia.org/wiki/Yasno#cite_note-2 [2] https://uk.wikipedia.org/wiki/Yasno#cite_note-3 [3]

Станом на вересень 2021 року, YASNO надає послуги 3,5 млн клієнтів у Києві, Дніпропетровській, Донецькій та інших областях України.https://uk.wikipedia.org/wiki/Yasno#cite_note-4 [4]

Можна цифри постачання електпостачання по районах Києва...ще с 2014 всі знають, як ахметов "рятував" країну.
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22.12.2022 20:58
+2
А як ото шоб - не здипіть?
Навіщо про це говорити?
Люди і так відчують зміни в енергопостачанні.
Так ні - потрібно *********, щоб ***** знов були цілі...
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23.12.2022 02:07
+2
Yasno. зачем ты лезешь не в свою компетенцию? Тебе зе сказали морду светить? Твоя задача сбор бабла и даже не учёт электричества.
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23.12.2022 07:25
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YASNO (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 укр. Ясно) - бренд, під яким операційний холдинг D.Solutions, що входить до https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%A2%D0%95%D0%9A Групи ДТЕК , постачає електроенергію і газ, пропонує приватним і юридичним клієнтам рішення з енергоефективності, електромобільності та інші послуги.https://uk.wikipedia.org/wiki/Yasno#cite_note-1 [1] https://uk.wikipedia.org/wiki/Yasno#cite_note-2 [2] https://uk.wikipedia.org/wiki/Yasno#cite_note-3 [3]

Станом на вересень 2021 року, YASNO надає послуги 3,5 млн клієнтів у Києві, Дніпропетровській, Донецькій та інших областях України.https://uk.wikipedia.org/wiki/Yasno#cite_note-4 [4]

Можна цифри постачання електпостачання по районах Києва...ще с 2014 всі знають, як ахметов "рятував" країну.
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22.12.2022 20:58 Відповісти
може кинеш переноску до сусiда?
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25.12.2022 17:09 Відповісти
Що ви пропонуєте ?
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23.12.2022 01:41 Відповісти
Не займатися куйнею.
Нахіба мені світло з 2-ї до 5-ї ночі, коли всі в хаті сплять?
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23.12.2022 12:47 Відповісти
поставити б на кожну хату по лiчильнику та дати limit на кiловат, а то несправедливо, вам там штани прати, а менi на роботу нема, бо треба працювати за компом. Якi там штани коли скоро жпа гола буде
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25.12.2022 17:11 Відповісти
Так оно и бывает. Оттого надо запретить генераторы было, а не разрешать их. И так далее. Но никто не мыслит в комплексе.
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23.12.2022 03:54 Відповісти
а йе ще така iдея - ставити пересвну електростанцiю, маленьку, на село чи вулицю. А далi купувати енергiю вiд неi/ Бо дорого генератор, просто непрактично, так як занадто дорого. Зараз йе моделi якi виробляють струм там дешево що виходить так же як вiд звизайноi розетки.
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25.12.2022 17:16 Відповісти
А як ото шоб - не здипіть?
Навіщо про це говорити?
Люди і так відчують зміни в енергопостачанні.
Так ні - потрібно *********, щоб ***** знов були цілі...
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23.12.2022 02:07 Відповісти
Yasno. зачем ты лезешь не в свою компетенцию? Тебе зе сказали морду светить? Твоя задача сбор бабла и даже не учёт электричества.
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23.12.2022 07:25 Відповісти
Буду краток - Пздж.
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23.12.2022 12:45 Відповісти

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