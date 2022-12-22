У Києві покращилася ситуація зі світлом, лівий берег близький до повернення графіків, – Yasno
У столиці покращилася ситуація з електропостачанням, зокрема, на лівому березі.
Про це повідомив генеральний директор електропостачальної компанії "Д.Солюшнс" (бренд Yasno, група ДТЕК) Сергій Коваленко у Facebook.
"Сьогодні у Києві стало трохи краще. Розподіл такий: лівий берег столиці – дуже близький до графіків. На правому ситуація трошки гірша, ніж на лівому. Але краща, ніж учора", – написав Коваленко.
Він додав, що найменше електроенергії наразі отримують мешканці Куренівки і Оболоні.
Крім того, за словами голови компанії, за тимчасовими схемами вдалося заживити будинки, які з часу обстрілів були без живлення. Сьогодні вони мали отримати принаймні кілька годин світла.
Коваленко додав, що відновлювальні роботи продовжуються.
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Станом на вересень 2021 року, YASNO надає послуги 3,5 млн клієнтів у Києві, Дніпропетровській, Донецькій та інших областях України.https://uk.wikipedia.org/wiki/Yasno#cite_note-4 [4]
Можна цифри постачання електпостачання по районах Києва...ще с 2014 всі знають, як ахметов "рятував" країну.
Нахіба мені світло з 2-ї до 5-ї ночі, коли всі в хаті сплять?
Навіщо про це говорити?
Люди і так відчують зміни в енергопостачанні.
Так ні - потрібно *********, щоб ***** знов були цілі...