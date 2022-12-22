США ввели санкції проти десяти розробників обладнання для російського флоту та авіації
США додали до санкційного списку ще десять російських компаній, які займаються розробкою та виробництвом високотехнологічного обладнання для російського флоту та авіації.
Як повідомляється на сайті Мінфіну СШУ, санкції передбачають блокування активів та заборону для американських компаній будь-яким чином взаємодіяти з ними.
Зокрема, до санкційного списку увійшли:
- Концерн "Морінформсистема - Агат". За даними російських ЗМІ, компанія є головним розробником систем управління вогнем із різних видів зброєї, бойових інформаційно-управлінських та інтегрованих систем управління надводних кораблів та підводних човнів;
- ЦНДІ конструкційних матеріалів "Прометей". Одним із ключових напрямів діяльності цього російського інституту вказують розробку конструкційної сталі та функціональних матеріалів для морської техніки;
- Акумуляторна компанія "Рігель", яка називає себе провідним російським розробником та виробником сучасних літій-іонних акумуляторів та батарей для систем автономного та безперебійного живлення, засобів зв'язку, транспорту та іншої техніки;
- ЦНДІ суднового машинобудування ("Судмаш"). За даними російських ЗМІ, це підприємство випускає аерофінішери злітно-посадкових комплексів для авіанесучих кораблів та підводні маніпуляторні пристрої;
- Науково-виробниче об'єднання "Аврора", займається бойовими інформаційними системами, системами управління надводного та підводного флоту та іншою продукцією, в тому числі цивільною;
- Концерн "ЦНДІ "Електроприлад" – розробляє та виготовляє навігаційні комплекси для підводних човнів та надводних кораблів, системи орієнтації космічних апаратів та іншу техніку;
- "Обухівське" – спеціалізується на проєктуванні та виготовленні палубних механізмів, комплексів суднового обладнання, гідравлічних систем;
- "Морські навігаційні системи" – розробляє та займається серійним випуском суднового обладнання навігації та зв'язку, систем автоматики та безпеки;
- Інститут океанології ім. П.П. Ширшова РАН – веде дослідження у всіх океанах, включаючи Арктику та приантарктичні води Південного океану, досліджує морську біологію та екологію, фізику океану, випробовує "нові технології вивчення та освоєння Світового океану";
- "Технополь" – займається гідрохімією, гідрографією, океанографією, проводить динамічні, кліматичні та вібраційні випробування.
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