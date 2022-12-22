США ввели санкції проти десяти розробників обладнання для російського флоту та авіації

США додали до санкційного списку ще десять російських компаній, які займаються розробкою та виробництвом високотехнологічного обладнання для російського флоту та авіації.

Як повідомляється на сайті Мінфіну СШУ, санкції передбачають блокування активів та заборону для американських компаній будь-яким чином взаємодіяти з ними.

Зокрема, до санкційного списку увійшли: