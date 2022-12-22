Мінфін Росії визнав зв’язок між обмеженням цін на нафту і падінням рубля

Запровадження механізму обмеження цін на російську нафту країнами "Великої сімки" на початку грудня стало одним із факторів, які чинить тиск на курс рубля.

Про це заявив міністр фінансів РФ Антон Сілуанов, повідомляє російський Інтерфакс.

"Імпорт (до Росії, – ред.), по-перше, пішов більш активно, насамперед за рахунок цього (відбувається ослаблення рубля, – ред.). Зараз обмеження були введені на нафту, на газ, вони з погляду фінансових наслідків сьогодні не діють, але, напевно, на учасників ринку чинили моральний вплив", – сказав Сілуанов.

Водночас він запевнив, що падіння курсу рубля у грудні не потребуватиме перегляду офіційних оцінок інфляції на рік, оскільки наявний прогноз має певний запас.

Як повідомлялося, у четвер, 22 грудня, російський рубль впав до найслабшого рівня з кінця квітня – до 72 рублів за $1 через побоювання учасників валютного ринку щодо впливу санкцій на російську нафту і газ.

Раніше агентство Bloomberg підрахувало, що за перший тиждень після початку дії механізму обмеження цін на російську нафту, запровадженого країнами "Великої сімки", експорт нафти з РФ впав на 54%.

Нагадаємо, після досягнення домовленості між 27 державами-членами Євросоюзу "Велика сімка" (G7), а також Австралія з 5 грудня запровадили обмеження ціни на нафту, що постачається морським транспортом з Росії, на рівні $60 за барель.

Санкції ЄС передбачають заборону на імпорт, купівлю та транспортування російської нафти країн ЄС і третіх країн з 5 грудня. Дія цієї заборони не поширюватиметься на надання професійної допомоги, посередницьких послуг, фінансування та фінансової допомоги для транспортування, торгівлі російською нафтою, що продається нижче встановленої граничної ціни.