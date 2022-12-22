Путін заборонив "Газпрому" виконувати умови контрактів з партнерами із ЄС, які продовжують роботу в Росії

Російський президент Владімір Путін підписав указ, яким частково заборонив "Газпрому" виконувати зобов’язання перед іноземними партнерами із "недружніх" країн.

Відповідний документ опубліковано на порталі правової інформації РФ, повідомляє російська редакція Forbes.

Заборона торкнеться правовідносин "Газпрому" з німецькою Wintershall та австрійською OMV – партнерами російської компанії у проєкті "Північний потік-2". Разом із "Газпромом" вони досі займаються видобутком газу в Росії.

Зокрема, "Газпрому" до 1 жовтня 2023 року забороняється:

оплачувати постачання газу та газового конденсату, видобутих на ділянках Ачімівських відкладень Уренгойського нафтогазоконденсатного родовища, у разі якщо розмір оплати розрахований за ціною газу або конденсату, яка вища за граничну вартість, встановлену урядом Росії;

оплачувати послуги з видобутку газу або газового конденсату на ділянках Ачімівських покладів Уренгойського нафтогазоконденсатного родовища, якщо розмір плати розрахований за ціною, вищою за граничну;

оплачувати постачання газу, видобутого на ділянках Південно-Російського газового родовища, якщо розмір зобов'язань розрахований за вартістю вищою за граничну.

Граничні ціни уряд РФ має визначити протягом десяти днів. У межах граничних цін виконувати зобов'язання перед іноземними партнерами "Газпрому" можна. У частині, яка перевищує ці розміри, вони вважаються виконаними.

Норми стосуються зобов'язань, термін виконання яких настав після 1 березня 2022 року, але не торкаються правочинів, вчинених на організованих торгах.

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Німецька Wintershall Dea продовжує брати участь у низці проєктів з видобутку газу в Сибіру: розробці Південно-Російського родовища (у німецької сторони 35%) і блоків 1A і 4А і 5А Ачимівських покладів Уренгойського родовища, які компанія освоює з "Газпромом" (там їй належить 2,01%). 2 березня компанія зупинила реалізацію додаткових проєктів з видобутку газу та нафти в Росії.

Австрійська нафтова компанія OMV у березні також зупинила інвестиції у Росію. Однак компанія продовжує брати участь у розробці Південно-Російського нафтогазового родовища. Станом на березень частка OMV у цьому проєкті становила 24,99%.

Заборони в указі Путіна стосуються і відносин із російськими юрособами, пов'язаними із резидентами "недружніх" країн. Цей зв'язок може виражатися у громадянстві, місці реєстрації, місці переважного ведення господарську діяльність чи місці переважного отримання прибутку від діяльності.