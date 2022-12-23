Cенат США дозволив конфіскувати заморожені активи російських олігархів для допомоги України

Сенат США на засіданні у четвер ухвалив поправку до законопроєкту про фінансування уряду, яка дозволяє вилучати активи російських олігархів для їх передачі Україні.

Відповідну поправку сенатора-республіканця Ліндсі Грема було підтримано більшістю сенаторів, повідомляє CNN.

"Ця поправка дозволить Міністерству юстиції через Державного секретаря передавати доходи від арештованих активів олігархів або інших підсанкційних організацій народу України", – сказав Грем.

"Це буде Божим благословенням багатостраждальному народу України. Це буде полегшення для американських платників податків… Це буде поганий день для олігархів", – додав сенатор, представляючи поправку.

Йдеться про поправку до представленого минулого понеділка законопроєкту про фінансування уряду США на загальну суму $1,7 трлн до кінця вересня наступного року. Документ також передбачає майже $45 млрд додаткової допомоги Україні та союзникам по НАТО.