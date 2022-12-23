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Новини
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Cенат США дозволив конфіскувати заморожені активи російських олігархів для допомоги України

сша,сенат,конгрес

Сенат США на засіданні у четвер ухвалив поправку до законопроєкту про фінансування уряду, яка дозволяє вилучати активи російських олігархів для їх передачі Україні.

Відповідну поправку сенатора-республіканця Ліндсі Грема було підтримано більшістю сенаторів, повідомляє CNN.

"Ця поправка дозволить Міністерству юстиції через Державного секретаря передавати доходи від арештованих активів олігархів або інших підсанкційних організацій народу України", – сказав Грем.

"Це буде Божим благословенням багатостраждальному народу України. Це буде полегшення для американських платників податків… Це буде поганий день для олігархів", – додав сенатор, представляючи поправку.

Йдеться про поправку до представленого минулого понеділка законопроєкту про фінансування уряду США на загальну суму $1,7 трлн до кінця вересня наступного року. Документ також передбачає майже $45 млрд додаткової допомоги Україні та союзникам по НАТО.

Автор: 

конфіскація (333) олігарх (254) США (4862)


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23.12.2022 12:55 Відповісти
І що, кошти вернуть "нашим", "наші" - москалям. Профіт.
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23.12.2022 13:11 Відповісти
На кошти засрашкінських олігархів буде виготовлено більше ракет GMLRS.
Ракети GMLRS надійдуть до України.
Україна випустить ракети GMLRS по засрашинцям та засрашці.
Профіт: засрашинський наріт працює та оплачує аби в них українці безперервно пуляли ракетами GMLRS.

Чи не це мрія кожного українця?
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27.12.2022 17:44 Відповісти

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