Остаточне затвердження $45 мільярдів допомоги США Україні на наступний рік очікується 23 грудня, – посол
Сенат США 22 грудня проголосував за проєкт бюджету на 2023 рік на суму $1,7 трлн, який включає чергову допомогу Україні в розмірі близько $45 млрд. Очікується, що бюджет буде затверджений у Палаті представників до кінця 23 грудня, після чого до кінця доби його має підписати президент США.
Про це повідомила посол України в США Оксана Маркарова у Facebook.
"Сьогодні Сенат 68 голосами "за" ухвалив зведений закон про бюджет США на 2023 рік (OMNIBUS), загальною сумою 1,7 трлн $. Його частиною є Закон про додаткове фінансування Україні на 2023 рік, який передбачає виділення $45 млрд Україні, що на $7,3 млрд більше, ніж містив первинний бюджетний запит Адміністрації Президента США до Конгресу", – зазначила вона.
Серед важливих законодавчих рішень в межах ухваленого Сенатом закону – поправка, яка створює можливість Мінюсту США передавати надходження від відібраних у РФ активів в якості допомоги Україні через Держдеп.
Маркарова також опублікувала розподіл коштів згідно із Законом про додаткове фінансування України на 2023 рік.
Оборонна допомога ($28,4 млрд):
- $9 млрд у рамках Ініціативи надання безпекової допомоги Україні (Ukraine Security Assistance Initiative). Також надає можливість Міністру оборони США приймати внески від країн-партнерів на підтримку України;
- $11,88 млрд на поповнення американських запасів обладнання, що надіслано до України через президентський drawdown;
- $46,98 млрд на Європейське Командування операцій та пов’язану діяльність – для підтримки місій, розвідувальну підтримку, оплата праці, обладнання тощо;
- $6 млн для Генерального Інспектора Міністерства оборони США. Закон вимагає звіту Генерального Інспектора щодо використання передбачених у Законі коштів, а також вимагає звіту від Міністерства оборони США щодо вижитих заходів для забезпечення посиленого контролю за кінцевим використанням обладнання, наданого Україні.
- Збільшення граничної суми оборонного обладнання для України, яке президент США має повноваження передавати Україні, до $14,5 млрд та надання $560 млн Державному департаменту США для безпекової допомоги Україні та іншим союзникам.
Економічна допомога ($13,37 млрд):
- $13,37 млрд економічної та бюджетної підтримки для уряду України, включаючи підтримку енергетичної безпеки України та інших критичних інфраструктурних потреб, а також для допомоги іншим країнам, на які вплинула ситуація в Україні.
Гуманітарна допомога ($4,92 млрд):
- $2,47 млрд у вигляді гуманітарної допомоги для забезпечення гострих гуманітарних потреб України, українських біженців та інших незахищених верств населення.
- $2,4 млрд Міністерству охорони здоров'я і соціальних служб США для допомоги українцям, які прибувають до США як біженці, зокрема на житло, мовні курси, перекваліфікацію тощо;
- $50 млн на гранти за програмою Food for Peace;
- $5 млн на програму McGovern-Dole Продовольство для освіти та дитячого харчування.
Інші видатки ($600 млн):
- $166 млн для Державного департаменту та USAID для реагування на ситуацію в Україні, включаючи $13,5 млн. дол. для офісів Генеральних інспекторів Держдепартаменту та USAID для нагляду за виконанням заходів з допомоги Україні;
- $300 млн Міністерству енергетики США для просунутих ядерних реакторів та ядерного палива для підвищення енергетичної безпеки та незалежності;
- $126,3 млн Національній Адміністрації ядерної безпеки для підготовки до та реагування на потенційний ядерні та радіологічні інциденти в Україні;
- $7,5 млн для Офісу з підзвітності уряду з метою забезпечення нагляду за наданою американською допомогою Україні.
- $1 млн РНБ США для підтримки операційних потреб Білого дому, пов’язаних з Україною.
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