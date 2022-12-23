Остаточне затвердження $45 мільярдів допомоги США Україні на наступний рік очікується 23 грудня, – посол

Сенат США 22 грудня проголосував за проєкт бюджету на 2023 рік на суму $1,7 трлн, який включає чергову допомогу Україні в розмірі близько $45 млрд. Очікується, що бюджет буде затверджений у Палаті представників до кінця 23 грудня, після чого до кінця доби його має підписати президент США.

Про це повідомила посол України в США Оксана Маркарова у Facebook.

"Сьогодні Сенат 68 голосами "за" ухвалив зведений закон про бюджет США на 2023 рік (OMNIBUS), загальною сумою 1,7 трлн $. Його частиною є Закон про додаткове фінансування Україні на 2023 рік, який передбачає виділення $45 млрд Україні, що на $7,3 млрд більше, ніж містив первинний бюджетний запит Адміністрації Президента США до Конгресу", – зазначила вона.

Серед важливих законодавчих рішень в межах ухваленого Сенатом закону – поправка, яка створює можливість Мінюсту США передавати надходження від відібраних у РФ активів в якості допомоги Україні через Держдеп.

Маркарова також опублікувала розподіл коштів згідно із Законом про додаткове фінансування України на 2023 рік.

Оборонна допомога ($28,4 млрд):

$9 млрд у рамках Ініціативи надання безпекової допомоги Україні (Ukraine Security Assistance Initiative). Також надає можливість Міністру оборони США приймати внески від країн-партнерів на підтримку України;

$11,88 млрд на поповнення американських запасів обладнання, що надіслано до України через президентський drawdown;

$46,98 млрд на Європейське Командування операцій та пов’язану діяльність – для підтримки місій, розвідувальну підтримку, оплата праці, обладнання тощо;

$6 млн для Генерального Інспектора Міністерства оборони США. Закон вимагає звіту Генерального Інспектора щодо використання передбачених у Законі коштів, а також вимагає звіту від Міністерства оборони США щодо вижитих заходів для забезпечення посиленого контролю за кінцевим використанням обладнання, наданого Україні.

Збільшення граничної суми оборонного обладнання для України, яке президент США має повноваження передавати Україні, до $14,5 млрд та надання $560 млн Державному департаменту США для безпекової допомоги Україні та іншим союзникам.

Економічна допомога ($13,37 млрд):

$13,37 млрд економічної та бюджетної підтримки для уряду України, включаючи підтримку енергетичної безпеки України та інших критичних інфраструктурних потреб, а також для допомоги іншим країнам, на які вплинула ситуація в Україні.

Гуманітарна допомога ($4,92 млрд):

$2,47 млрд у вигляді гуманітарної допомоги для забезпечення гострих гуманітарних потреб України, українських біженців та інших незахищених верств населення.

$2,4 млрд Міністерству охорони здоров'я і соціальних служб США для допомоги українцям, які прибувають до США як біженці, зокрема на житло, мовні курси, перекваліфікацію тощо;

$50 млн на гранти за програмою Food for Peace;

$5 млн на програму McGovern-Dole Продовольство для освіти та дитячого харчування.

Інші видатки ($600 млн):