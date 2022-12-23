БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини
188 0

У Києві в штатному режимі подається вода та опалення, але діють аварійні відключення світла, – КМВА

вода

Усі райони Києва отримують тепло та воду у штатному режимі, водночас у столиці продовжують діяти аварійні відключення.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської військової адміністрації.

"Тепло- і водопостачання подається в усі райони столиці в штатному режимі. Позитивної динаміки вдалося досягти за рахунок відновлювальних робіт в енергосистемі та завдяки більш свідомому споживанню електроенергії мешканцями міста", – йдеться у повідомленні.

Утім, на верхніх поверхах багатоповерхівок, які наразі знеструмлені, можливий понижений тиск води.

Водночас енергетики продовжують працювати над ліквідацією пошкоджень в мережі енергосистеми Києва. Місто досі живе в режимі аварійних відключень.

"Ще раз звертаюся до киян – не вмикайте відразу усі електроприлади у вашій оселі, коли вам подають світло. Миттєве пікове навантаження негативно впливає на мережу. Лише заощадливе споживання наблизить нас до планових відключень", – наголосив начальник КМВА Сергій Попко.

Автор: 

Київ (4677) опалення (561) електроенергія (4233) водопостачання (204)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 