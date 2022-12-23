Нацбанк відтермінував повернення деяких тарифів на депозитарні послуги ще на чотири місяці

Національний банк відтермінував ще на чотири місяці – до 23 квітня 2023 року – застосування окремих тарифів на депозитарні послуги.

Про це повідомляє пресслужба регулятора.

Зокрема, йдеться про тарифи із депозитарного обслуговування депозитарних установ та тарифи на обслуговування операцій з єврооблігаціями (ОЗДП), що проводяться на користь депонентів НБУ при виконанні ним функції депозитарної установи.

"Національний банк, як і раніше, закликає депозитарні установи зі свого боку мінімізувати або за можливості скасувати відповідні тарифи для своїх клієнтів на період відсутності тарифів депозитарію НБУ з метою підтримки фінансового фронту України", – йдеться у повідомленні.

Водночас відповідно до постанови правління НБУ від 6 серпня 2022 року №173 тарифи на решту депозитарних послуг НБУ, зокрема послуг щодо обліку і обігу депозитних сертифікатів НБУ, знову застосовуватимуться з 23 грудня 2022 року.

Регулятор нагадав, що на початку повномасштабної війни скасував нарахування тарифів на усі депозитарні послуги, починаючи з 24 лютого 2022 року.

Це зменшило навантаження на роботу фінансової системи та позитивно вплинуло на функціонування внутрішнього боргового ринку. Завдяки, понад 120 тис. громадян та представників бізнесу мали змогу придбати державні цінні папери та підтримати фінансовий фронт країни без необхідності здійснювати додаткові платежі.

За оцінками НБУ, подальше відтермінування тарифів на наведені послуги підтримає державні фінанси, зокрема завдяки збереженню сприятливих умов для залучення урядом фінансування на внутрішньому борговому ринку та зменшенню витрат під час управління державним боргом.

"Натомість додаткове відтермінування тарифів на інші послуги є недоцільним, ураховуючи, що більшість клієнтів Національного банку – це банки, які успішно протистоять викликам війни та не потребують додаткових пом’якшень у частині тарифів на операції з НБУ", –пояснили в Нацбанку.

Зазначені зміни затверджені постановою правління НБУ від 22 грудня та набирає чинності 23 грудня 2022 року.