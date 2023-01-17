Raiffeisen Bank відреагував на заклик Нацбанку піти з Росії і визнав надання пільг російським військовим
Група "Райффайзен Банк Інтернаціональ" (RBI) відповіла на заяву Національного банку України щодо продовження міжнародними банками роботи в РФ та визнала, що дійсно надає пільги мобілізованим на війну проти України росіянам.
Про це йдеться у заяві групи.
Водночас в РБІ наголосили, що "суворо дотримуютьться всіх вимог чинного законодавства Австрії та ЄС, які визнають територіальну, політичну та економічну цілісність України".
У банку також запевняють, що ані самостійно, ані через свої дочірні компанії не ведуть жодної господарської діяльності "на територіях Донецької та Луганської областей, а також півострову Крим".
"РБІ має дочірній банк у Російській Федерації, який є окремою юридичною особою та повинен здійснювати діяльність відповідно до чинного російського законодавства, що включає пільгові умови", – зазначили в релізі.
Також наголошується, що банк розглядає всі стратегічні можливості щодо майбутнього "Райффайзенбанк Росія", зокрема ретельний спланований вихід з банку. "Проте з огляду на складність ситуації і, в тому числі, на обмежувальні заходи, встановлені Російською Федерацією, цей процес триває", – додали у фінустанові.
Водночас додається, що із початку повномасштабної війни "Райффайзенбанк Росія" суттєво скоротив кредитування: кредитний портфель зменшено на приблизно 25%.
Раніше стало відомо, що російські дочірні банки іноземних фінустанов, включаючи Raiffeisen Bank International (Відень), Citibank (Нью-Йорк), Credit Europe Bank (Амстердам) та OTP Bank (Будапешт), разом із російськими банками надають кредитні канікули росіянам, які воюють в Україні.
Після того, Національний банк звернувся до керівництва міжнародних банківських груп із закликом реалізувати свої попередні заяви і вийти з російського ринку.
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Пільг щодо погашення основного боргу за кредитною заборгованістю наразі законодавством України не передбачено.
Так написано на сайте Райффайзен Банк.
тим часом iде сплата налога на армiю терориста