Raiffeisen Bank відреагував на заклик Нацбанку піти з Росії і визнав надання пільг російським військовим

Група "Райффайзен Банк Інтернаціональ" (RBI) відповіла на заяву Національного банку України щодо продовження міжнародними банками роботи в РФ та визнала, що дійсно надає пільги мобілізованим на війну проти України росіянам.

Про це йдеться у заяві групи.

Водночас в РБІ наголосили, що "суворо дотримуютьться всіх вимог чинного законодавства Австрії та ЄС, які визнають територіальну, політичну та економічну цілісність України".

У банку також запевняють, що ані самостійно, ані через свої дочірні компанії не ведуть жодної господарської діяльності "на територіях Донецької та Луганської областей, а також півострову Крим".

"РБІ має дочірній банк у Російській Федерації, який є окремою юридичною особою та повинен здійснювати діяльність відповідно до чинного російського законодавства, що включає пільгові умови", – зазначили в релізі.

Також наголошується, що банк розглядає всі стратегічні можливості щодо майбутнього "Райффайзенбанк Росія", зокрема ретельний спланований вихід з банку. "Проте з огляду на складність ситуації і, в тому числі, на обмежувальні заходи, встановлені Російською Федерацією, цей процес триває", – додали у фінустанові.

Водночас додається, що із початку повномасштабної війни "Райффайзенбанк Росія" суттєво скоротив кредитування: кредитний портфель зменшено на приблизно 25%.

Раніше стало відомо, що російські дочірні банки іноземних фінустанов, включаючи Raiffeisen Bank International (Відень), Citibank (Нью-Йорк), Credit Europe Bank (Амстердам) та OTP Bank (Будапешт), разом із російськими банками надають кредитні канікули росіянам, які воюють в Україні.

Після того, Національний банк звернувся до керівництва міжнародних банківських груп із закликом реалізувати свої попередні заяви і вийти з російського ринку.