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Новини
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Raiffeisen Bank відреагував на заклик Нацбанку піти з Росії і визнав надання пільг російським військовим

райффайзен

Група "Райффайзен Банк Інтернаціональ" (RBI) відповіла на заяву Національного банку України щодо продовження міжнародними банками роботи в РФ та визнала, що дійсно надає пільги мобілізованим на війну проти України росіянам.

Про це йдеться у заяві групи.

Водночас в РБІ наголосили, що "суворо дотримуютьться всіх вимог чинного законодавства Австрії та ЄС, які визнають територіальну, політичну та економічну цілісність України".

У банку також запевняють, що ані самостійно, ані через свої дочірні компанії не ведуть жодної господарської діяльності "на територіях Донецької та Луганської областей, а також півострову Крим".

"РБІ має дочірній банк у Російській Федерації, який є окремою юридичною особою та повинен здійснювати діяльність відповідно до чинного російського законодавства, що включає пільгові умови", – зазначили в релізі.

Також наголошується, що банк розглядає всі стратегічні можливості щодо майбутнього "Райффайзенбанк Росія", зокрема ретельний спланований вихід з банку. "Проте з огляду на складність ситуації і, в тому числі, на обмежувальні заходи, встановлені Російською Федерацією, цей процес триває", – додали у фінустанові.

Водночас додається, що із початку повномасштабної війни "Райффайзенбанк Росія" суттєво скоротив кредитування: кредитний портфель зменшено на приблизно 25%.

Раніше стало відомо, що російські дочірні банки іноземних фінустанов, включаючи Raiffeisen Bank International (Відень), Citibank (Нью-Йорк), Credit Europe Bank (Амстердам) та OTP Bank (Будапешт), разом із російськими банками надають кредитні канікули росіянам, які воюють в Україні.

Після того, Національний банк звернувся до керівництва міжнародних банківських груп із закликом реалізувати свої попередні заяви і вийти з російського ринку.

Автор: 

банки (6954) росія (14183) Райффайзен (141)


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Райффайзен Банк Інтернаціональ на своем сайте в Украине НЕ НАПИСАЛ О ТОМ, ЧТО ОНИ ДАЮТ КРЕДИТНЫЕ КАНИКУЛЫ россиянам, которые воюют в Украине. Про кредитные каникулы и льготы для украинцев от Райффайзен Банка слышно не было.
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17.01.2023 12:16 Відповісти
А это для украинских позичальников-військовослужбовцов:

Пільг щодо погашення основного боргу за кредитною заборгованістю наразі законодавством України не передбачено.

Так написано на сайте Райффайзен Банк.
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17.01.2023 12:24 Відповісти
Це погано. Потрібно що би НБУ, та Кабмін прийняли відповідні постанови. Сам банк цього не зробить, якби навіть хотів.
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17.01.2023 12:42 Відповісти
Банкіри як завжди такі банкіри...
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17.01.2023 12:41 Відповісти
Австрійці.
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17.01.2023 17:15 Відповісти
"банк розглядає всі стратегічні можливості щодо майбутнього "Райффайзенбанк Росія", зокрема ретельний спланований вихід з банку. "Проте з огляду на складність ситуації і, в тому числі, на обмежувальні заходи, встановлені Російською Федерацією, цей процес триває" Джерело: https://biz.censor.net/n3393832"

тим часом iде сплата налога на армiю терориста
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17.01.2023 18:40 Відповісти
А просто закрити даний банк в Україні не буде простіше?
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19.01.2023 10:17 Відповісти

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