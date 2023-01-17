Фонд гарантування виставив на продаж кредити "Сумського НВО" за майже 4 мільярди (оновлено)

У системі Prozorro.Продажі 1 лютого відбудеться аукціон з продажу активів ПАТ "Промінвестбанк". До складу лоту включено права вимоги за кредитними договорами, що укладені з юридичною особою – одним із найбільших в Україні та Європі машинобудівних комплексів з випуску устаткування для промисловості.

Як повідомляє пресслужба Фонду гарантування вкладів, активи на продаж виставляються уперше.

Заборгованість за договорами на початок грудня 2022 року склала майже 3,9 млрд грн. При цьому у заставу банку передано нерухоме та рухоме майно, майнові права та товари в обороті. Фонд ганантування не уточнює найменування боржника, проте опис заставного майна та дані судового реєстру свідчать, що йдеться про АТ "Сумське машинобудівне науково-виробниче об`єднання".

Зокрема, об'єкти нерухомості, що розміщуються у місті Суми, загальною площею понад 25 тис. кв.м (виробничі та адміністративні будівлі, склади, ангар, інженерний корпус тощо), виробниче обладнання та устаткування, право вимоги грошових коштів за контрактами, готова продукція (блоки компресора, блоки автоматики тощо).

Стартова ціна реалізації лота становить 3,87 млрд грн.

Наголошується, що предметом продажу є право вимоги за кредитними договорами, а не заставне майно.

Торги пройдуть за голландською моделлю аукціону. Кошти, отримані від продажу активів, Фонд спрямує на розрахунки з кредиторами ПАТ "Промінвестбанк".

Як повідомлялося, після початку повномасштабного російського вторгнення 25 лютого Національний банк України ухвалив рішення відкликати банківську ліцензію та ліквідувати банки, що перебувають під контролем Росії: АТ "Міжнародний резервний банк", який на 100% належить ПАТ "Сбєрбанк Росії", та ПАТ "Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк" (ПАТ "Промінвестбанк"), який на 99,77% належить державній корпорації розвитку "ВЕБ.РФ".