Україна отримала перші 3 мільярди євро за новою програмою допомоги від ЄС (оновлено)

Європейська комісія 17 січня виплатила перший транш макрофінансової допомоги Україні у розмірі в 3 млрд євро.

Про це повідомляє пресслужба ЄК.

"Комісія сьогодні виплатила перший транш у розмірі 3 млрд євро із пакета макрофінансової допомоги для України обсягом до 18 млрд євро", – йдеться у заяві.

Своєю чергою Міністерство фінансів України повідомило про отримання першого траншу від ЄС у рамках нової масштабної Програми макрофінансової допомоги (МФД) на 2023 рік загальним обсягом 18 млрд євро.

У Мінфіні уточнили, що це кредитні кошти, які надаються на пільгових умовах – термін погашення кредиту складає 35 років. Водночас відсотки та інші платежі за обслуговування боргу замість України платитимуть країни ЄС.

"Очікується, що наступні транші у рамках масштабної програми МФД будуть надходити до державного бюджету України протягом 2023 року ритмічно і прогнозовано з урахуванням виконання Україною узгоджених сторонами умов", – зазначається у повідомленні.

Загалом з початку повномасштабної війни Європейський Союз надав Україні 10,2 млрд євро макрофінансової допомоги.

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Напередодні Україна та Європейський Союз підписали Меморандум про взаєморозуміння щодо надання 18 млрд євро макрофінансової допомоги у 2023 році.

Залучені кошти макрофінансової допомоги будуть спрямовані на забезпечення першочергових соціальних та гуманітарних видатків державного бюджету, зокрема на заробітну плату працівників державних органів та бюджетних установ освітньої сфери, медичних закладів, виплату пенсій та фінансування окремих програм державної соціальної допомоги, підтримку малозабезпечених сімей, дітей-інвалідів та інвалідів з дитинства, ВПО.

Як повідомлялося, лідери країн-членів Європейського Союзу 15 грудня минулого року досягли згоди про виділення Україні 18 млрд євро макрофінансової допомоги у 2023 році.

На початку цього року президент Володимир Зеленський наголошував на важливості отримання першого траншу цієї допомоги у розмірі 3 млрд євро вже в січні.