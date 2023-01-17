Ціни на газ у Європі впали нижче $600 за тисячу кубометрів вперше за півтора року
Біржові ціни на газ у Європі опустилися нижче за $600 за тисячу кубометрів уперше з кінця серпня 2021 року.
За даними біржі ICE, вартість ф’ючерса на газ із постачанням у лютому на хабі TTF у Нідерландах знижується на 1,72% після різкого падіння напередодні, зараз він торгується по 54,5 євро за МВт-год або близько $598 за тисячу кубометрів.
Контракт із постачанням у березні дешевшає на 2,27% – до 54,75 євро за МВт-год.
Як повідомлялося, напередодні вартість лютневого ф'ючерсу на хабі TTF у Нідерландах впала на 10,95% за день – до 57,71 євро за МВт-год або приблизно $650 за тисячу кубометрів.
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Нет, только вы рынок сбыта потеряли, дебилы ***...
Не нужно вообще делать никаких запасов. Остаётся гадать где будут цены 1 апреля. 200 или 500, я думаю около 400.