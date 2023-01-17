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Новини
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Ціни на газ у Європі впали нижче $600 за тисячу кубометрів вперше за півтора року

газ,европа

Біржові ціни на газ у Європі опустилися нижче за $600 за тисячу кубометрів уперше з кінця серпня 2021 року.

За даними біржі ICE, вартість ф’ючерса на газ із постачанням у лютому на хабі TTF у Нідерландах знижується на 1,72% після різкого падіння напередодні, зараз він торгується по 54,5 євро за МВт-год або близько $598 за тисячу кубометрів.

Контракт із постачанням у березні дешевшає на 2,27% – до 54,75 євро за МВт-год.

Ціни на газ у Європі впали нижче $600 за тисячу кубометрів вперше за півтора року 01

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Як повідомлялося, напередодні вартість лютневого ф'ючерсу на хабі TTF у Нідерландах впала на 10,95% за день – до 57,71 євро за МВт-год або приблизно $650 за тисячу кубометрів.

Автор: 

газ (7924) ціни (3443) Євросоюз (5099)


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Тільки на платіжках європейців це не скажеться, тут лохотрони похлєще наших...
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17.01.2023 14:25 Відповісти
"Ярко сияют огни ночного Мадрида, но невесело на душе у простых испанцев", кактотак
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17.01.2023 14:48 Відповісти
Новоявленим полякам видніше
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17.01.2023 18:06 Відповісти
Ну что казломордые, европейцы замёрзли?!
Нет, только вы рынок сбыта потеряли, дебилы ***...
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17.01.2023 14:32 Відповісти
с 20 декабря после открытия первого терминала СПГ запасы газа в Германии выросли на 4 процента до 90 процентов. Температура плюсовая, ветряная и солнечная энергии выросли на 12 процентов за год обеспечивая выше 50 процентов выработки. В субботу открыли ещё один газовый терминал
Не нужно вообще делать никаких запасов. Остаётся гадать где будут цены 1 апреля. 200 или 500, я думаю около 400.
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17.01.2023 17:24 Відповісти
Євросоюз зміг замінити 80% російського трубопровідного газу, заявила глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн на Всесвітньому економічному форумі в Давосі.
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17.01.2023 19:36 Відповісти

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