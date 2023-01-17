Вартість борщу в Україні зросла з початку повномасштабної війни на 21%

За 11 місяців повномасштабної війни вартість борщу в Україні зросла на 21,22%.

Про це повідомляють аналітики Офісу ефективного регулювання BRDO.

Зазначається, що під час підрахунку "індексу борщу" використовували дані Міністерства фінансів щодо середньомісячних цін на продукти. Водночас неможливо підтвердити актуальність індексу для регіонів України, що перебувають у зоні активних бойових дій.

Так, за даними BRDO порція борщу на чотирьох людей, приготовлена за традиційним рецептом станом на 13 січня коштує 99,2 грн. Порівняно з 24 лютого 2022 року – 81,84 грн – ціна зросла на 21,22%.

Найбільше зросла вартість м’яса – до 167,21 грн за кілограм (+63,67%), сметани – до 40,26 грн за 100 грамів (+32%) та моркви – до 25,6 грн за кілограм (+26,5%).

Натомість за указаний період зменшилась ціна інших овочів – картоплі, капусти та буряка.

"Відчутне здорожчання м’ясних продуктів наразі обумовлюється вартістю кормів, зменшенням поголів’я, а також проблемами в енергетичному секторі. Вони зокрема впливають на здатність виробників зберігати як сировину, так і готову продукцію", – пояснили аналітики.