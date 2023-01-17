БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини
354 2

Вартість борщу в Україні зросла з початку повномасштабної війни на 21%

борщ

За 11 місяців повномасштабної війни вартість борщу в Україні зросла на 21,22%.

Про це повідомляють аналітики Офісу ефективного регулювання BRDO.

Зазначається, що під час підрахунку "індексу борщу" використовували дані Міністерства фінансів щодо середньомісячних цін на продукти. Водночас неможливо підтвердити актуальність індексу для регіонів України, що перебувають у зоні активних бойових дій.

Так, за даними BRDO порція борщу на чотирьох людей, приготовлена за традиційним рецептом станом на 13 січня коштує 99,2 грн. Порівняно з 24 лютого 2022 року – 81,84 грн – ціна зросла на 21,22%.

Найбільше зросла вартість м’яса – до 167,21 грн за кілограм (+63,67%), сметани – до 40,26 грн за 100 грамів (+32%) та моркви – до 25,6 грн за кілограм (+26,5%).

Натомість за указаний період зменшилась ціна інших овочів – картоплі, капусти та буряка.

"Відчутне здорожчання м’ясних продуктів наразі обумовлюється вартістю кормів, зменшенням поголів’я, а також проблемами в енергетичному секторі. Вони зокрема впливають на здатність виробників зберігати як сировину, так і готову продукцію", – пояснили аналітики.

Вартість борщу в Україні зросла з початку повномасштабної війни на 21% 01

Автор: 

ціни (3443) їжа (132)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
чекати компенсації від уряду пенсіонерам на 21 відсоток???
показати весь коментар
17.01.2023 15:39 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 