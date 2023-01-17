БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини
395 0

Рух через Босфор частково відновлено після аварії судна з українським зерном

босфор,корабель

Рух суден у Босфорській (Стамбульській) протоці частково відновлено після надзвичайної пригоди із суховантажним судном з українським зерном, яке напередодні сіло на мілину.

Як повідомляє турецьке державне інформагентство Anadolu, наразі рух суден протокою відновлено у напрямку з півночі на південь.

Роботи з порятунку суховантажного судна МКК-1, яке прямувало з України до Стамбула і сіло на мілину напередодні, завершено. Надзвичайна подія сталася через відмову керма. Через це рух протокою було тимчасово припинено в обох напрямках.

Як повідомлялося, напередодні судно під прапором Палау, яке прямувало з України до Стамбула, сіло на мілину через відмову керма. Жертв та постраждалих внаслідок інциденту немає. Також не надходило інформації про екологічні збитки.

Операція зі зняття з мілини 142-метрового суховантажного судна тривала близько чотирьох годин.

Автор: 

Стамбул (31) Туреччина (1114) судноплавство (107) Босфор (8)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 