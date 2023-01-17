Рух через Босфор частково відновлено після аварії судна з українським зерном

Рух суден у Босфорській (Стамбульській) протоці частково відновлено після надзвичайної пригоди із суховантажним судном з українським зерном, яке напередодні сіло на мілину.

Як повідомляє турецьке державне інформагентство Anadolu, наразі рух суден протокою відновлено у напрямку з півночі на південь.

Роботи з порятунку суховантажного судна МКК-1, яке прямувало з України до Стамбула і сіло на мілину напередодні, завершено. Надзвичайна подія сталася через відмову керма. Через це рух протокою було тимчасово припинено в обох напрямках.

Як повідомлялося, напередодні судно під прапором Палау, яке прямувало з України до Стамбула, сіло на мілину через відмову керма. Жертв та постраждалих внаслідок інциденту немає. Також не надходило інформації про екологічні збитки.

Операція зі зняття з мілини 142-метрового суховантажного судна тривала близько чотирьох годин.