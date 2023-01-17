"Енергоатом" планує відправити перші партії відпрацьованого ядерного палива на ЦСВЯП уже цього року

НАЕК "Енергоатом" планує в поточному році почати вивозити перші партії відпрацьованого ядерного палива на його Централізоване сховище (ЦСВЯП).

Про це повідомив президент компанії Петро Котін на брифінгу, передає Інтерфакс-Україна.

"Ми знаходимося в плановому графіку вивезення та плануємо такий вивіз. Він буде здійснений так, як це необхідно для атомних станцій. Усі питання щодо атомних станцій вирішено. Цього року вивозитимемо", – сказав Котін.

Водночас Котін зазначив, що "Енегоатом" враховує всі ризики перевезення палива у зв'язку з воєнним станом у країні.

"Зараз воєнний стан, і транспортування ядерного палива територією України небезпечне. Ми враховуємо ще цей додатковий фактор і вивозитимемо як треба, щоб було безпечно. Нам необхідно буде вивозити, і ми робимо все, щоб забезпечити безпечне вивезення", – наголосив Котін. .

Як повідомлялося, наприкінці квітня 2022 року НАЕК "Енергоатом" отримав спеціальний дозвіл Держатомрегулювання на введення в експлуатацію ЦСВЯП.

Тоді "Енергоатом" зазначив, що цей спецдозвіл очікувався ще 9 березня 2022 року, але був відстрочений через російську агресію та перебування військ окупанта в Чорнобильській зоні відчуження, де і розташовано ЦСВЯП. Сховище загалом не постраждало під час окупації військами РФ, крім низки прикладів мародерства.

ЦСВЯП є автономною ядерною установкою, призначеною для тривалого зберігання відпрацьованого ядерного палива з Південноукраїнської, Хмельницької та Рівненської атомних електростанцій, яке до 2021 року вивозилося на зберігання та переробку до Росії, що коштувало Україні близько $200 млн щорічно. Приймати паливо з цих АЕС ЦСВЯП мав з квітня 2022 року, але війна відкоригувала ці плани, і паливо зберігатиметься на самих станціях. У 2021-2022 році до РФ воно не вивозилося.

Спорудження ЦСВЯП почалося в листопаді 2017 року. Сховище дозволить "Енергоатому" значно скоротити витрати, пов'язані зі поводженням з ВЯП, яке до 2021 року вивозилося на тимчасове зберігання в РФ. Послугами російських компаній зі зберігання ВЯП з введенням в експлуатацію в 2001 році пристанційного сховища ВЯП сухого контейнерного типу не користувалася лише Запорізька АЕС (шість енергоблоків ВВЕР-1000).