Збитки Запорізької АЕС за час окупації зросли до 40 мільярдів, – Котін

НАЕК "Енергоатом" оцінює збитки, завдані Запорізькій атомній станції (ЗАЕС) за час російської окупації з 4 березня минулого року, приблизно в 40 млрд грн, також фіксуються збитки від обстрілів і знеструмлення, хоч і меншого масштабу.

Про це повідомив голова компанії Петро Котін на брифінгу, передає Інтерфакс-Україна.

"Збитки, завдані ЗАЕС російськими загарбниками, обчислюються понад 40 млрд грн – найбільше. На інших станціях також підраховуються ці збитки. Наслідки обстрілів, знеструмлення станцій – ми все це враховуємо, щоб потім виставити рахунок РФ", – сказав Котін.

На початку листопада, згідно з оприлюдненою раніше інформацією, ці збитки становили трохи більше 28 млрд грн.

При цьому Котін зазначив, що справа навіть не в грошах, а в тому, щоб Україна мала змогу в будь-якому разі організувати безпечну експлуатацію наших станцій.

Щодо ЗАЕС глава "Енергоатому" звернув увагу на прогресуючу деградацію станції внаслідок простою та дій окупантів на ній.

"Ще три місяці тому я міг би вам сказати так: якщо ми зараз деокупуємо станцію, ми підключимо перші два блоки за тиждень. Сьогодні я можу сказати: ми довго вивчатимемо ситуацію, думаю, як мінімум два місяці, дивитися, який рівень деградації", – пояснив Котін.

Із його слів, якщо Україна не зможе отримати контроль над ЗАЕС тривалий час, можуть виникнути незворотні наслідки.

"Врешті-решт, якщо це (окупація, – ред.) триватиме рік чи два, рашисти не запустять ці блоки ніколи, але вони фактично всю станцію виведуть із ладу. Не виключена така ситуація, що її вже неможливо буде підключити", – припустив голова НАЕК.

Водночас, він зазначив, що російські окупанти вже не роблять спроб підключити ЗАЕС до своєї енергосистеми.

"Зрештою, до них дійшло, що це неможливо зробити", – прокоментував Котін.

Він наголосив, що дії окупантів негативно позначаються і на інших станціях, зокрема на Південноукраїнській АЕС.

"Дуже погана ситуація у нас була саме тут, на ПАЕС, коли знеструмлення призвело до пошкодження валу турбогенератора, підшипника і фактично там був потрібний дуже важкий ремонт. Такий ремонт ніхто ніколи не робив, тим більше за короткий термін. Наші люди зробили за три тижні. Не хочу вдаватися до деталей, але вони зробили неможливе", – описав ситуацію Котін.

При цьому він зазначив, що "Енергоатом" намагається максимально скоротити ремонти, щоб якнайшвидше підключати генерацію до енергосистеми.

Як повідомлялося, з початку січня в енергосистемі працює вісім із дев'яти доступних атомних енергоблоків на трьох АЕС: Південноукраїнській, Хмельницькій та Рівненській. Дев'ятий енергоблок після планового ремонту може бути підключений до енергосистеми вже на початку лютого, зазначив голова "Енергоатому".

ЗАЕС із 4 березня минулого року окупована військами країни-агресора, якийсь час працювала двома та нетривало трьома блоками, але вже кілька місяців не виробляє е/е, споживаючи її з енергосистеми України для власних потреб.