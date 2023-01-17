Одна з найбільших ІТ-компаній в Україні відкрила офіс і планує найняти 3000 працівників в Іспанії

Міжнародна сервісна ІТ-компанія GlobalLogic Inc. (входить у Hitachi Group) оголосила про плани відкрити нові інжинірингові центри в Іспанії.

Про це заявив президент і СЕО GlobalLogic Нітеш Банга на зустрічі з прем’єр-міністром Іспанії Педро Санчесом, повідомляє пресслужба компанії.

"Іспанські центри будуть першими офісами GlobalLogic в регіоні Південно-Західній Європи – на додаток до понад 20 локацій у 9 країнах в регіоні EMEA. Центри надаватимуть інженерні послуги клієнтам з Іспанії та всього світу як на місці, так і за його межами, залежно від потреб замовника", – зазначається у повідомленні.

У компанії уточнили, що GlobalLogic вже зареєструвала свою дочірню юридичну особу в Іспанії в 2022 році.

"Для своєї діяльності в Іспанії GlobalLogic розглядає кілька цільових міст, включаючи Валенсію та Малагу для запуску в 2023 році, та Мадрид і Таррагону в більш довгостроковій перспективі... GlobalLogic передбачає створення від 2500 до 3000 робочих місць протягом наступних 3 років шляхом найму на місцевому рівні та потенційних придбань", – йдеться у повідомленні.

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Як повідомлялося, на початку січня GlobalLogic Inc. оголосила про придбання латиноамериканської компанії Hexacta, яка займається розробкою програмного забезпечення, а також надає послуги з розробки та аналітики даних.

У листопаді 2022 року GlobalLogic Inc. оголосила про підписання угоди про придбання Fortech, провідної румунської компанії з розробки програмного забезпечення.

У травні минулого року повідомлялося, що керівництво японської компанії Hitachi, яка минулого року придбала ІТ-компанію GlobalLogic з офісами та 7500 співробітниками в Україні, розглядає можливість перенесення її офісів за кордон. В GlobalLogic тоді цю інформацію спростували.

На Україну припадає 31% глобального штату компанії, що налічує щонайменше 23 600 IT-спеціалістів у 14 країнах. Таким чином, GlobalLogic є однією із найбільших ІТ-компаній за кількістю співробітників в Україні.