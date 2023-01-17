Українці зможуть дізнатися у "Дії", хто отримував доступ до їх даних, – Мінцифри

Кабінет міністрів на засіданні у вівторок, 17 січня, ухвалив постанову, яка визначає новий порядок взаємодії між державними реєстрами у системі "Трембіта" та підключення до неї. У майбутньому це дозволить українцям отримувати інформацію у "Дії" про те, хто запитував доступ до їх даних.

Про це віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив у Telegram.

"Революційна постанова уряду. Незабаром зможете дізнаватися, хто переглядав ваші особисті дані. Кожен випадок фіксуватиметься в "Трембіті". А вам надходитиме пуш-сповіщення в "Дії", що певний державний орган запитував персональні дані", – пояснив Федоров.

Він нагадав, що "Трембіта" – це система, в якій державні реєстри обмінюються даними між собою, вона функціонує з 2020 року і використовується для надання онлайн-послуги в "Дії".

Водночас у пресслужбі Мінцифри уточнили, що команда міністерства за підтримки міжнародних партнерів ще працює над технічною реалізацією відповідних законодавчих норм.