Фінляндія створить резерв із захисту від хімічного, радіологічного та ядерного впливів

Європейська Комісія оголосила про виділення 242 млн євро на створення у Фінляндії першого стратегічного резерву rescEU (рятувального компоненту Механізму цивільного захисту Євросоюзу) проти хімічного, біологічного, радіологічного та ядерного (CBRN) впливів.

Про це йдеться в повідомленні Єврокомісії, передає Інтерфакс-Україна.

"Стратегічний резерв CBRN є частиною роботи щодо формування на рівні ЄС запасів медичних контрзаходів, які будуть використовуватися у надзвичайних ситуаціях у галузі охорони здоров'я", – сказано в повідомленні.

У документі пояснюється, що такий підхід був запропонований у рамках посиленого Механізму цивільного захисту ЄС та доопрацьований спільно з Управлінням із забезпечення готовності до надзвичайних ситуацій у галузі охорони здоров'я та реагування на них.

Єврокомісія нагадала, що вже створила у низці країн ЄС стратегічні запаси rescEU різних призначень для випадків кризових ситуацій, наприклад, медичний резерв захисного обладнання в Бельгії, Угорщині, Німеччині, Греції, Данії, Нідерландах, Румунії, Словенії, Хорватії, Швеції та інших.

"Цей новий резерв є першим, пов'язаним з CBRN, і буде включати критично важливі медичні контрзаходи, такі як вакцини та антидоти, медичні пристрої та обладнання для польових умов, щоб забезпечити кращий захист і реагування після подій CBRN або при підготовці до ситуацій високого ризику", – йдеться в комюніке.

Виділені кошти також будуть використані для навчання персоналу. Мета полягає в тому, щоб зміцнити досвід захисту від CBRN у Європі та забезпечити узгодженість можливостей та груп реагування для готовності до розгортання у будь-якій точці континенту.

Повідомляється також, що запаси rescEU на 100% фінансуються ЄС, і Європейська Комісія здійснює контроль за їхньою роботою у тісній співпраці з країнами, в яких розміщено відповідні резерви.

Резерви rescEU покликані надавати допомогу у надзвичайних ситуаціях усім державам-членам ЄС, державам-учасницям Механізму цивільного захисту, а також можуть бути розгорнуті у сусідніх країнах ЄС.