БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини
4 871 11

Найбільший європейський партнер "Газпрому" йде з Росії, зафіксує збиток на понад 5 мільярдів євро

wintershall

Найбільша незалежна нафтогазова компанія Європи – Wintershall Dea, яка була партнером російського "Газпрому" у низці проєктів, оголосила про вихід з Росії.

Як повідомляється у пресрелізі компанії, відповідне принципове рішення ухвалила наглядова рада Wintershall Dea.

Компанія вилучить російський сегмент із фінансової звітності та зафіксує одноразові втрати у розмірі 5,3 мільярда євро у четвертому кварталі, пов'язані з цим рішенням.

"Wintershall Dea припинить свою діяльність у Росії. Продовження діяльності в Росії є недоцільним. Агресивна війна Росії в Україні несумісна з нашими цінностями та зруйнувала співпрацю між Росією та Європою. Запроваджені в останні місяці урядом Росії обмеження щодо діяльності західних компаній у країні та зовнішнє втручання в роботу наших спільних підприємств унеможливили роботу Wintershall Dea в Росії, як раніше, і призвели до економічної експропріації спільних підприємств у Росії", – наголосив генеральний директор компанії Маріо Мехрен.

Серед причин рішення про вихід з РФ Wintershall Dea вказує укази російського президента Путіна та уряду РФ, які заднім числом знижують ціни, за якими спільні підприємства компанії в РФ можуть продавати "Газпрому" свої видобуті вуглеводні.

"Відповідно, компанія очікує зафіксувати негрошовий збиток від деконсолідації російських спільних підприємств, який разом з іншими пов’язаними з Росією знеціненнями, зокрема її частками участі в Nord Stream AG і WIGA Transport Beteiligungs-GmbH & Co. KG, становить приблизно 5,3 мільярда євро", – зазначається у повідомленні.

Читайте також: Німеччина знайшла заміну російській нафті для колишнього НПЗ "Роснєфті"

Як повідомлялося, наприкінці грудня минулого року російський президент Владімір Путін підписав указ, яким заборонив "Газпрому" виконувати зобов’язання перед іноземними партнерами із "недружніх" країн заднім числом – з 1 березня 2022 року. Зокрема, попри умови контрактів, такі спільні підприємства  мають продавати видобуті вуглеводні "Газпрому" за заниженими цінами, які встановлює російський уряд.

Заборона торкнеться правовідносин "Газпрому" з німецькою Wintershall та австрійською OMV – партнерами російської компанії у проєкті "Північний потік-2". Разом із "Газпромом" вони досі займаються видобутком газу в Росії.

Німецька Wintershall Dea до останнього часу продовжувала брати участь у низці проєктів з видобутку газу в Сибіру: розробці Південно-Російського родовища (у німецької сторони 35%) і блоків 1A і 4А і 5А Ачимівських покладів Уренгойського родовища, які компанія освоює з "Газпромом" (там їй належить 2,01%). 2 березня компанія зупинила реалізацію додаткових проєктів з видобутку газу та нафти в Росії.

Крім того, сьогодні, 17 січня Путін дозволив великим російським компаніям ухвалювати корпоративні рішення, не враховуючи голоси акціонерів із країн, які сама Росія називає "недружніми". 

Автор: 

газ (7924) Газпром (2554) Німеччина (1881) путін володимир (1053)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Топ коментарі
+7
РЕйдерят русские. Типа "отвечаем зеркально на действия Запада по заморозке наших активов".
Вот только это не зеркальный ответ - Запад не нападал на страну в центре Европы и не разрушал её, так что у него были причины для заморозки русских активов, а у россиян таких причин (объективных, а не надуманных) нет.

Это выльется в иски компании в международных арбитражах. И в конце-концов, хотя скорее позже, чем раньше, но российские пенсионеры за всё заплатят. Просто они этого ещё не поняли.
показати весь коментар
18.01.2023 01:29
+6
Хорошая новость, технологии с раши уходят...
показати весь коментар
17.01.2023 22:22
+5
Звіздець до *********** кацапії підкрадається "незаметно". Зовсім скоро його всі побачать. "Правильной дорогой идёте товарищи, так держать".
показати весь коментар
18.01.2023 01:12
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Хорошая новость, технологии с раши уходят...
показати весь коментар
17.01.2023 22:22 Відповісти
Технологии, будем надеяться, не приходят. А те что были, вместе с оборудованием и прочим имуществом, продаются русским за бесценок или ими отжимаются.
показати весь коментар
19.01.2023 03:40 Відповісти
Що мені цікаво так це побачити злидену маскву коли регіони припинять туди слати дань зі всіх кутків нєобятної. Злидена масква це гарне видовище, дай Бог, щоб так і було.

показати весь коментар
18.01.2023 00:00 Відповісти
Звіздець до *********** кацапії підкрадається "незаметно". Зовсім скоро його всі побачать. "Правильной дорогой идёте товарищи, так держать".
показати весь коментар
18.01.2023 01:12 Відповісти
РЕйдерят русские. Типа "отвечаем зеркально на действия Запада по заморозке наших активов".
Вот только это не зеркальный ответ - Запад не нападал на страну в центре Европы и не разрушал её, так что у него были причины для заморозки русских активов, а у россиян таких причин (объективных, а не надуманных) нет.

Это выльется в иски компании в международных арбитражах. И в конце-концов, хотя скорее позже, чем раньше, но российские пенсионеры за всё заплатят. Просто они этого ещё не поняли.
показати весь коментар
18.01.2023 01:29 Відповісти
У квітні 2022 року нафтогазовий концерн, незважаючи на війну Росії в Україні, планував зберегти проєкти в РФ, оскільки повний вихід з цього ринку «загрожує мільярдними збитками».

Пізніше Wintershall Dea був замішаний в скандалі - концерн підозрювали в причетності до війни. Його звинуватили в постачанні конденсату, який використовується «Газпромом» при виробництві палива для російських військових літаків.
показати весь коментар
18.01.2023 05:29 Відповісти
Московитський фюрер Путлєр кинув на мільярди компанію путінферштейнів.
А як вони, і такі як вони, заходили знову в Орду після того як колишній фюрер Ленін вже кидав західні компанії на гроші своїми експропріаціями, історія їх нічому не вчить, нинішній головний бандит ординців лише повторив його приклад.
І як все починалося у 1990-х рр. - "перспективний венчурний" ринок, як путінолюби старанно заплющували очі на злочини цього людожера на Кавказі, в Сирії, в Україні, ще до 2014 р. (втручання в українські вибори, газові війни), і особливо з 2014 р., а вони все виступали за "реалполітик", шукали загадкову "русскую душу" у цих недоістот,
мені їх зовсім не жаль, я навіть трохи зловтішаюся
показати весь коментар
18.01.2023 06:10 Відповісти
Жадібність та недалекоглядність привела цю компанію до таких величезних збитків.

Побудова "Північного потоку-2" була ударом в спину Україні.Це був свідомий енергетичний Мюнхен в стилі Делад'є і Чемберлена,а за такий Мюнхен треба "заплатити" збитками.
показати весь коментар
18.01.2023 09:04 Відповісти
Допрацювалися, поки рашисти копня під зад не дали. Ех, німці...
показати весь коментар
18.01.2023 10:59 Відповісти
Авторы статьи не указали значительный факт:на днях путин подписал указ что голоса акционеров "недружественных" стран будут не учитыватся при голосовании если у них нет 50+1% акций. Это значит что все западные акционеры кто вложился в экономику Рф не получат ни возможности управления своими активами-и поэтому не получат и никаких дивидендов)))))))) Поэтому сейчас западные инвесторы начнут массово сбрасывать акции в совместных российско-европейских проектах. Зачем иметь долю в капиталле если она не принесет никакой прибыли?)))
Это завуалированная безоплатная национализация(воровство) западных капиталлов в России
показати весь коментар
18.01.2023 11:29 Відповісти
тільки є малий нюанс. На Заході конфісковували раша активи, які пов'язані з державою. А держава террорист конфісковує приватні активи. А приватне для Захода це недоторкане)
показати весь коментар
18.01.2023 16:10 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 