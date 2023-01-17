Найбільший європейський партнер "Газпрому" йде з Росії, зафіксує збиток на понад 5 мільярдів євро

Найбільша незалежна нафтогазова компанія Європи – Wintershall Dea, яка була партнером російського "Газпрому" у низці проєктів, оголосила про вихід з Росії.

Як повідомляється у пресрелізі компанії, відповідне принципове рішення ухвалила наглядова рада Wintershall Dea.

Компанія вилучить російський сегмент із фінансової звітності та зафіксує одноразові втрати у розмірі 5,3 мільярда євро у четвертому кварталі, пов'язані з цим рішенням.

"Wintershall Dea припинить свою діяльність у Росії. Продовження діяльності в Росії є недоцільним. Агресивна війна Росії в Україні несумісна з нашими цінностями та зруйнувала співпрацю між Росією та Європою. Запроваджені в останні місяці урядом Росії обмеження щодо діяльності західних компаній у країні та зовнішнє втручання в роботу наших спільних підприємств унеможливили роботу Wintershall Dea в Росії, як раніше, і призвели до економічної експропріації спільних підприємств у Росії", – наголосив генеральний директор компанії Маріо Мехрен.

Серед причин рішення про вихід з РФ Wintershall Dea вказує укази російського президента Путіна та уряду РФ, які заднім числом знижують ціни, за якими спільні підприємства компанії в РФ можуть продавати "Газпрому" свої видобуті вуглеводні.

"Відповідно, компанія очікує зафіксувати негрошовий збиток від деконсолідації російських спільних підприємств, який разом з іншими пов’язаними з Росією знеціненнями, зокрема її частками участі в Nord Stream AG і WIGA Transport Beteiligungs-GmbH & Co. KG, становить приблизно 5,3 мільярда євро", – зазначається у повідомленні.

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Як повідомлялося, наприкінці грудня минулого року російський президент Владімір Путін підписав указ, яким заборонив "Газпрому" виконувати зобов’язання перед іноземними партнерами із "недружніх" країн заднім числом – з 1 березня 2022 року. Зокрема, попри умови контрактів, такі спільні підприємства мають продавати видобуті вуглеводні "Газпрому" за заниженими цінами, які встановлює російський уряд.

Заборона торкнеться правовідносин "Газпрому" з німецькою Wintershall та австрійською OMV – партнерами російської компанії у проєкті "Північний потік-2". Разом із "Газпромом" вони досі займаються видобутком газу в Росії.

Німецька Wintershall Dea до останнього часу продовжувала брати участь у низці проєктів з видобутку газу в Сибіру: розробці Південно-Російського родовища (у німецької сторони 35%) і блоків 1A і 4А і 5А Ачимівських покладів Уренгойського родовища, які компанія освоює з "Газпромом" (там їй належить 2,01%). 2 березня компанія зупинила реалізацію додаткових проєктів з видобутку газу та нафти в Росії.

Крім того, сьогодні, 17 січня Путін дозволив великим російським компаніям ухвалювати корпоративні рішення, не враховуючи голоси акціонерів із країн, які сама Росія називає "недружніми".