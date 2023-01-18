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Новини
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Угорщина знову вимагає зняти європейські санкції з російських олігархів, – ЗМІ (оновлено)

усманов

Угорщина знову вимагає пом’якшити режим антиросійських санкцій ЄС, виключивши із санкційних списків дев’ять осіб.

Про це повідомляє "Радіо свобода" із посиланням на джерела у дипломатичних колах. 

Цю інформацію Польському радіо підтвердив посол Польщі в Європейському Союзі Анджей Садось, назвавши такі дії Будапешту "незрозумілими і ганебними".

За даними "Радіо свобода", йдеться про наближених до Путіна російських олігархів Алішера Усманова, Петра Авена та Віктора Рашнікова. Угорщина вже намагалася вивести цю трійцю з-під санкцій у вересні, але відступила через політичний тиск інших країн ЄС.

Тепер країна також хоче виключити сестру Усманова Гульбахор Ісмаїлову, бізнес-партнер Авена Міхаіла Фрідмана, білорусько-російський олігарха Дмітрія Мазєпіна, його сина Нікіту Мазєпина, а також олігархів Григорія Березкіна та В'ячеслава Кантора.

Кінцевий термін оновлення санкцій ЄС – 15 березня.

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Офіційний журнал ЄС називає Усманова "прокремлівським олігархом з особливо тісними зв'язками з президентом Росії Володимиром Путіним". Його називають одним із "улюблених олігархів Путіна" і сприймають як посередника у вирішенні бізнес-питань президента.

Санкції вже призвели до арешту пов’язаної з ним найбільшої у світі яхти вартістю $600 млн. Сестра Ісмаїлова також потрапила під санкції після того, як розслідування показало, що Усманов опосередковано передав їй свої активи.

ЄС заявляє, що Авен є одним із близько 50 російських олігархів, які регулярно зустрічаються з Путіним у Кремлі.

Рашніков був доданий до списку санкцій ЄС в березні, і Брюссель назвав його "провідним російським олігархом, який є власником і головою ради директорів Магнітогорського металургійного комбінату (ММК). ММК є одним з найбільших платників податків в Росії".

Мазепін є власником і генеральним директором компанії з виробництва мінеральних добрив "Уралхім". У ЄС його називають "другом найближчого оточення Путіна" і "одним із провідних бізнесменів, зайнятих у галузях економіки, які дають значне джерело доходів російського уряду". Мазепін родом з Мінська. Його син Микита, який був членом команди Формули-1 Haas, є в списку санкцій за близькі стосунки з батьком.

Кантор, який потрапив під санкції у квітні, очолює групу "Акрон", одного з найбільших російських виробників добрив. За даними Брюсселя, Кантор "неодноразово відкрито заявляв про підтримку та дружбу з президентом Путіним і має добрі стосунки з Кремлем".

При цьому Берьозкіна називають "провідним російським бізнесменом, який вважається "соратником" президента Володимира Путіна".

Автор: 

Угорщина (550) олігарх (254) росія (14183) санкції (4379) Євросоюз (5099)


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Топ коментарі
+4
І чого це так захотілось? Може вже Угорщіну требі кудись відправити?
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18.01.2023 14:14
+3
если не будет воздушного сообщения и железнодорожного о каких базах московитов вы пишите?
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18.01.2023 15:31
+2
а на яких засадах, що Угорщина має до русскіх олігархів? щось таки напевно має. Грошіки беруть від русскіх і одночасно і від ЄС вимогають грошей. "хитрая девочка, хочет и дудочку и кувшинчик"
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18.01.2023 14:14
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І чого це так захотілось? Може вже Угорщіну требі кудись відправити?
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18.01.2023 14:14 Відповісти
вони не можуть цю країну відправити, бо одразу будуть мати там русскіє бази, мусять то неподобство від ******* терпіти, а ті знають, що можуть викаблучуватися як муха на склі, і нічого їм не буде.
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18.01.2023 14:17 Відповісти
если не будет воздушного сообщения и железнодорожного о каких базах московитов вы пишите?
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18.01.2023 15:31 Відповісти
Венгры еще помнят 56 год. Не все, конечно, но помнят.
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18.01.2023 19:26 Відповісти
а на яких засадах, що Угорщина має до русскіх олігархів? щось таки напевно має. Грошіки беруть від русскіх і одночасно і від ЄС вимогають грошей. "хитрая девочка, хочет и дудочку и кувшинчик"
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18.01.2023 14:14 Відповісти
Девочка хочет и рыбку съест и на @уй сесть. В начале полномасштабной войны не зря вдоль границы выстроили войска. Хотели оторвать себе кусочек Украины. Другие страны выстраивали полицейских, для принятия беженцев. Это путлеровские подстилки!!!
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18.01.2023 21:14 Відповісти
Шановний Цензор, це не до рубрики Бізнес відноситься, треба створити рубрику Міжнародна корупція, хоча це і приносить великі гроші, та це не бізнес. Чи ми вже бізнес від корупції не відрізняємо?
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18.01.2023 14:16 Відповісти
Йой, Мазепін Тож така зірка у Формулі-1 була, стабільно 1 чи 2 місце займав... з кінця
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18.01.2023 16:37 Відповісти
Na 4asi skazatyi, ugarschina- PNX !!!
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18.01.2023 17:59 Відповісти
Агрохімія першим застовбив зелену килимову доріжку. Але ж там санкції від Америки. Навряд чи вигорить у Орбана і Сіярто, але дружбу підтвердили.
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18.01.2023 18:26 Відповісти
Євроспільнота нарашті має свідомо розглянути цей пропідороський вереск мадьярських смердючих баранами та віслюками, йовбакі, котрі уявляють себе, пупом європи та раз і назавжди, копняками в дупу та підзатильниками вигнати цю саталітарну прокремлядську мерзоту з ЄВРОСПІЛЬНОТИ і заблокувати з ними усі кордони та позбавити будь якого фінансування...!!!
ЄВРОСПІЛЬНОТІ вже набрид циганський вереск та хрюкання цих альфонсів-йовбаків...!!!
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19.01.2023 03:46 Відповісти
а не пришло ли время поставить клячу венгрию за пределы европейского стойла? это отребье вонючее, как ложка дегтя в бочке меда...
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19.01.2023 05:47 Відповісти

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