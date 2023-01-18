Угорщина знову вимагає зняти європейські санкції з російських олігархів, – ЗМІ (оновлено)
Угорщина знову вимагає пом’якшити режим антиросійських санкцій ЄС, виключивши із санкційних списків дев’ять осіб.
Про це повідомляє "Радіо свобода" із посиланням на джерела у дипломатичних колах.
Цю інформацію Польському радіо підтвердив посол Польщі в Європейському Союзі Анджей Садось, назвавши такі дії Будапешту "незрозумілими і ганебними".
За даними "Радіо свобода", йдеться про наближених до Путіна російських олігархів Алішера Усманова, Петра Авена та Віктора Рашнікова. Угорщина вже намагалася вивести цю трійцю з-під санкцій у вересні, але відступила через політичний тиск інших країн ЄС.
Тепер країна також хоче виключити сестру Усманова Гульбахор Ісмаїлову, бізнес-партнер Авена Міхаіла Фрідмана, білорусько-російський олігарха Дмітрія Мазєпіна, його сина Нікіту Мазєпина, а також олігархів Григорія Березкіна та В'ячеслава Кантора.
Кінцевий термін оновлення санкцій ЄС – 15 березня.
Офіційний журнал ЄС називає Усманова "прокремлівським олігархом з особливо тісними зв'язками з президентом Росії Володимиром Путіним". Його називають одним із "улюблених олігархів Путіна" і сприймають як посередника у вирішенні бізнес-питань президента.
Санкції вже призвели до арешту пов’язаної з ним найбільшої у світі яхти вартістю $600 млн. Сестра Ісмаїлова також потрапила під санкції після того, як розслідування показало, що Усманов опосередковано передав їй свої активи.
ЄС заявляє, що Авен є одним із близько 50 російських олігархів, які регулярно зустрічаються з Путіним у Кремлі.
Рашніков був доданий до списку санкцій ЄС в березні, і Брюссель назвав його "провідним російським олігархом, який є власником і головою ради директорів Магнітогорського металургійного комбінату (ММК). ММК є одним з найбільших платників податків в Росії".
Мазепін є власником і генеральним директором компанії з виробництва мінеральних добрив "Уралхім". У ЄС його називають "другом найближчого оточення Путіна" і "одним із провідних бізнесменів, зайнятих у галузях економіки, які дають значне джерело доходів російського уряду". Мазепін родом з Мінська. Його син Микита, який був членом команди Формули-1 Haas, є в списку санкцій за близькі стосунки з батьком.
Кантор, який потрапив під санкції у квітні, очолює групу "Акрон", одного з найбільших російських виробників добрив. За даними Брюсселя, Кантор "неодноразово відкрито заявляв про підтримку та дружбу з президентом Путіним і має добрі стосунки з Кремлем".
При цьому Берьозкіна називають "провідним російським бізнесменом, який вважається "соратником" президента Володимира Путіна".
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ЄВРОСПІЛЬНОТІ вже набрид циганський вереск та хрюкання цих альфонсів-йовбаків...!!!