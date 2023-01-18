Генерація електроенергії не покриває 25% споживання, аварійні відключення – у восьми областях, – "Укренерго"

Унаслідок потепління споживання електроенергії в Україні 18 січня прогнозується дещо меншим, ніж днем раніше. Водночас зберігається суттєвий дефіцит потужності в енергосистемі, особливо у вечірній пік споживання – генерація не покриває чверть споживання в країні.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

Зазначається, що внаслідок російських ракетних та дронових атак пошкоджені електростанції (генеруючі потужності) та високовольтна мережа. В результаті останньої атаки суттєво пошкоджені декілька енергоблоків теплових електростанцій. Усе це спричиняє суттєвий дефіцит в енергосистемі, пояснюють в компанії.

"До всіх обленерго доведені ліміти споживання на всю добу. Наразі через їх перевищення вже застосовані аварійні відключення у Харківській, Донецькій, Дніпропетровській, Кіровоградській, Запорізькій, Київській, Житомирській та Черкаській областях України", – йдеться у повідомленні.

Також у районі бойових дій на Харківщині та Донеччині є пошкодження у мережах обленерго.

Наголошується, що "Укренерго", виробники електроенергії та обленерго постійно працюють над відновленням пошкоджених об’єктів, уражених атаками ворога. Але, незважаючи на оперативні ремонти, після кожного наступного ракетного чи удару БПЛА росіянами по енергетичній інфраструктурі відновлення стає все складнішим та триває довше.

В компанії нагадали, що енергосистема України вже пережила 12 ракетних атак ворога та 14 ударів БПЛА по енергооб’єктах. Крім цього, понад 10 ГВт основних встановлених потужностей наразі недоступні українській енергосистемі і знаходяться під контролем ворога – це найбільша в Україні та Європі Запорізька АЕС, Запорізька ТЕС, Луганська ТЕС, Вуглегірська ТЕС, Каховська ГЕС. Крім цього, на тимчасово окупованих територіях півдня також знаходиться і більшість вітрових та сонячних електростанцій.

"Також зазначимо, що крім АЕС, решта електростанцій – це ключові регулюючі потужності. Саме вони забезпечують покриття споживання у пікові ранкові та вечірні години, де наразі найбільший дефіцит", – зауважили в компанії.