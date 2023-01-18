Газу вистачить: "Нафтогаз" домовився про імпорт додаткових обсягів газу на опалювальний сезон

НАК "Нафтогаз України" під час Всесвітнього економічного форуму в Давосі домовилася про фінансування та резервування додаткових обсягів природного газу на поточний опалювальний сезон.

Про це повідомив голова компанії Олексій Чернишов у Facebook.

"Чудові новини з Давосу – газу вистачить. Домовилися про резервування додаткових обсягів газу, необхідних Україні для завершення цьогорічного опалювального сезону", – наголосив він.

Так, за його словами, під час форуму були проведені низка зустрічей з міжнародними установами та провідними енергетичними компаніями.

"Із Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР) домовилися про механізми фінансування закупівлі необхідних Україні додаткових обсягів газу; з нашими західними партнерами – ЄБРР, Норвегією, США, Німеччиною, Францією, Канадою та Великою Британією – про фінансування закупівлі; з провідними нафтогазовими компаніями – про резервування необхідних обсягів", – пояснив Чернишов.

Як повідомлялося, наприкінці грудня "Нафтогаз" домовився про додаткове постачання майже пів мільярда кубомтерів газу – близько 350 млн кубометрів надійде від норвезької енергетичної компанії Equinor, ще 100 млн куб. м газу закуплено за кошти ЄБРР у авторизованих продавців.