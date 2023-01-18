Держфінмоніторинг за рік зупинив фінансові операції та заблокував кошти на 7,7 мільярда

Упродовж 2022 року Державна служба фінансового моніторингу України, як підрозділ фінансової розвідки, зупинила фінансові операції та заблоковала кошти в еквіваленті 7,7 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

У межах операційної діяльності, за 2022 рік Держфінмоніторингом до правоохоронних органів направлено 934 матеріали (з них 550 узагальнених матеріалів та 384 додаткових узагальнених матеріали).

У матеріалах сума фінансових операцій, які можуть бути пов’язані з легалізацією коштів, та із вчиненням кримінального правопорушення, становить 75,7 млрд грн.

"За 2022 рік загальна сума зупинених Держфінмоніторингом фінансових операцій та заблокованих коштів становить в еквіваленті 7,7 млрд грн", – йдеться у повідомленні.

Наразі основним напрямком діяльності Держфінмоніторингу є встановлення каналів фінансування осіб, які можуть бути пов’язані з військовою агресією з боку РФ та Білорусі щодо України, зокрема диверсійно-розвідувальних груп.

Так, за 2022 рік Держфінмоніторингом до правоохоронних органів направлено 342 матеріали щодо фінансових операцій осіб, щодо яких є обґрунтовані підозри, що вони є колаборантами/зрадниками та можуть бути пов’язані з військовою агресією щодо України.