БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини
475 0

Держфінмоніторинг за рік зупинив фінансові операції та заблокував кошти на 7,7 мільярда

налоги,деньги,гривня,налоговый

Упродовж 2022 року Державна служба фінансового моніторингу України, як підрозділ фінансової розвідки, зупинила фінансові операції та заблоковала кошти в еквіваленті 7,7 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

У межах операційної діяльності, за 2022 рік Держфінмоніторингом до правоохоронних органів направлено 934 матеріали (з них 550 узагальнених матеріалів та 384 додаткових узагальнених матеріали).

У матеріалах сума фінансових операцій, які можуть бути пов’язані з легалізацією коштів, та із вчиненням кримінального правопорушення, становить 75,7 млрд грн.

"За 2022 рік загальна сума зупинених Держфінмоніторингом фінансових операцій та заблокованих коштів становить в еквіваленті 7,7 млрд грн", – йдеться у повідомленні.

Наразі основним напрямком діяльності Держфінмоніторингу є встановлення каналів фінансування осіб, які можуть бути пов’язані з військовою агресією з боку РФ та Білорусі щодо України, зокрема диверсійно-розвідувальних груп.

Так, за 2022 рік Держфінмоніторингом до правоохоронних органів направлено 342 матеріали щодо фінансових операцій осіб, щодо яких є обґрунтовані підозри, що вони є колаборантами/зрадниками та можуть бути пов’язані з військовою агресією щодо України.

Автор: 

гроші (539) блокування (188) Держфінмоніторинг (15)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 