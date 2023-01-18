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Новини
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Фонд держмайна планує виставити на приватизацію ще один морський порт

порт,білгород,дністровський

Фонд державного майна планує до кінця зими виставити на приватизацію ще один морський торговельний порт – Білгород-Дністровський.

Про це під час брифінгу повідомив начальник регіонального відділення Фонду по Одеській та Миколаївській областях Олександр Славський, передає liga.net.

"До кінця січня або у перших числах лютого ми зможемо виставити на аукціон Білгород-Дністровський морський торговельний порт", – зазначив він.

Порт у Білгороді-Дністровському планували приватизувати ще до початку повномасштабної війни. Він був збитковим для держави та не приносив грошей навіть для виплати зарплат працівникам.

Білгород-Дністровський порт розташований на західному березі Дністровського лиману і в умовах війни з квітня використовується Україною як логістичний центр для портів на Дунаї. Він приймає вантажі на автомобілях та відправляє їх далі у вагонах.

У підсумку лише за пів року 2022 року підприємство обробило більше вантажів, ніж за останні три роки.

Також 31 січня відбудеться аукціон з продажу ще одного портового активу – ДП "Прогрес", яке розташоване біля Одеського припортового заводу і має вихід до води.

Як повідомлялося, 17 січня вперше в історії України приватизували морський порт. Фінальна ціна за порт "Усть-Дунайськ" становила 201 млн грн ($5,5 млн).

Автор: 

порт (1390) приватизація (1347) ФДМУ (1364)


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в державі війна
саме НА ЧАСІ!!!!!!!
ціни нема а продавати ну дуже треба...
конституційні права громадян, не на часі бо......
в державі війна
кому служить ці зелена *******???
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18.01.2023 16:46 Відповісти
РОЗПРОДАЄМО КРАЇНУ ПІД ЧАС ВІЙНИ
Без знака оклика
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18.01.2023 17:02 Відповісти
і хто ж його приватизує, як не олігарх, може навіть і русскій тільки через якусь підкладку?
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18.01.2023 20:05 Відповісти

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