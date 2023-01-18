Фонд держмайна планує виставити на приватизацію ще один морський порт
Фонд державного майна планує до кінця зими виставити на приватизацію ще один морський торговельний порт – Білгород-Дністровський.
Про це під час брифінгу повідомив начальник регіонального відділення Фонду по Одеській та Миколаївській областях Олександр Славський, передає liga.net.
"До кінця січня або у перших числах лютого ми зможемо виставити на аукціон Білгород-Дністровський морський торговельний порт", – зазначив він.
Порт у Білгороді-Дністровському планували приватизувати ще до початку повномасштабної війни. Він був збитковим для держави та не приносив грошей навіть для виплати зарплат працівникам.
Білгород-Дністровський порт розташований на західному березі Дністровського лиману і в умовах війни з квітня використовується Україною як логістичний центр для портів на Дунаї. Він приймає вантажі на автомобілях та відправляє їх далі у вагонах.
У підсумку лише за пів року 2022 року підприємство обробило більше вантажів, ніж за останні три роки.
Також 31 січня відбудеться аукціон з продажу ще одного портового активу – ДП "Прогрес", яке розташоване біля Одеського припортового заводу і має вихід до води.
Як повідомлялося, 17 січня вперше в історії України приватизували морський порт. Фінальна ціна за порт "Усть-Дунайськ" становила 201 млн грн ($5,5 млн).
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саме НА ЧАСІ!!!!!!!
ціни нема а продавати ну дуже треба...
конституційні права громадян, не на часі бо......
в державі війна
кому служить ці зелена *******???
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