США продовжили дозвіл на експорт аграрної продукції та добрив з Росії

Управління контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) видало новий дозвіл на здійснення операції з контрагентами з Росії, пов’язаних із торгівлею сільськогосподарськими товарами, добривами, ліками та медичними приладами.

Як повідомляється на сайті Мінфіну США, генеральна ліцензія 6C замінює видану в липні 2022 року ліцензію 6В.

Згідно з документом, запроваджені США проти Росії санкції не поширюються на виробництво, продаж та транспортування сільськогосподарських товарів (у тому числі кормів, насіння та добрив), обладнання, ліків, медичних виробів, проведення клінічних

Також продовжено дозволи на операції з паперами телекомунікаційного холдингу VEON, що належить росіянам, та "Транскапіталбанком" для потреб Афганістану.

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Як повідомлялося, у липні 2022 року Міністерство фінансів США зняло обмеження, які могли ускладнювати експорт російської сільськогосподарської продукції та добрив, а також постачання до РФ ліків та медичних товарів.

Мінфін США тоді наголошував, що США не запроваджували санкцій щодо експорту сільськогосподарської продукції з, до або за участю Росії. Водночас Мінфін США у своєму роз’ясненні констатувало, що пов’язані з експортом сільгосппродукції з РФ або за її участі операції могли потрапити під санкції, запроваджені у відповідь на російське повномасштабне вторгнення в Україну.

Це рішення передувало підписанню угод про відновлення експорту аграрної продукції з українських портів, який блокувала Росія.

Скасування санкцій, що могли б перешкоджати експорту добрив або продовольства з Росії, було вимогою російської сторони у переговорах про розблокування експорту зерна з українських портів на переговорах за участі Туреччини та ООН.