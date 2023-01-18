Валютна виручка від експорту залізної руди впала за рік на 45%

Гірничорудні підприємства України за підсумками роботи у 2022 році знизили експорт залізорудної сировини (ЗРС) у натуральному вираженні на 45,9% порівняно з попереднім роком – до 23,98 млн тонн.

Водночас валютна виручка від експорту ЗРС впала на 57,8% – до $2,91 млрд, повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на дані Державної митної служби.

Експорт ЗРС здійснювався до Словаччини (19,23% поставок у грошовому вираженні), Чехії (17,32%) та Польщі (16,49%).

В Україну за цей період імпортовано ЗРС на $65 тис. у сумарному обсязі 101 тонна, тоді як у 2021 році – на $184 тис. в обсязі 1,2 тис. тонн.

Читайте також: Імпорт товарів до України перевищив експорт на $11 мільярдів, – Митна служба

Як повідомлялося, за даними Митниці, гірничорудні підприємства України у 2021 році знизили експорт залізорудної сировини (ЗРС) у натуральному вираженні на 4,2% порівняно з 2020 роком – до 44,36 млн тонн, проте завдяки зростанню світових цін валютна виручка від її експорту зросла на 62,8% – до $6,9 млрд.

Українські компанії експортували залізну руду минулого року переважно в Китай (41,90% експорту у грошовому вираженні), Чехію (9,65%) та Польщу (7,99%).

Нагадаємо, у травні минулого року президент Володимир Зеленський назвав необхідним підвищення ренти на видобуток руди через різке зростання світових цін, що дозволяло власникам рудних компаній отримувати надприбутки.

Проте ухвалення відповідного законопроекту №5600, розгляд якого очікувалося у липні, відкл, затягнулося до кінця листопада. Тим часом ціни на руду впали.