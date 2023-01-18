Болгарія хоче відродити проєкт нафтопроводу з Греції для заміни нафти з Росії

Болгарія прагне відродити проєкт трансбалканського нафтопроводу, щоб забезпечити постачання неросійської сирої нафти для свого єдиного нафтопереробного заводу в Чорному морі, який контролює російська компанія "Лукойл".

Про це заявив президент Болгарії Румен Радєв, передає enkorr.

За словами Радєва, Софія веде переговори з сусідньою Грецією про будівництво 300-кілометрового нафтопроводу для транспортування сирої нафти з грецького порту Александруполіс на Егейському морі до болгарського чорноморського порту Бургас.

Як зазначається, Болгарія отримала дворічне звільнення від заборони Європейського Союзу на імпорт російської нафти, введеної через вторгнення в Україну.

Однак країні необхідно забезпечити достатню кількість неросійської сирої нафти, щоб продовжити роботу на Чорноморському нафтопереробному заводі з потужністю 196 тис. барелів на день після того, як у 2024 році закінчиться виключення щодо російської нафти, кажуть урядовці. НПЗ забезпечує понад 75% палива для місцевого ринку.

У 2011 році Болгарія відмовилася від проєкту нафтопроводу, який тоді був спрямований на перекачування до 50 млн тонн російської нафти на рік через свою територію до Греції, через економічні та екологічні міркування. Тоді його орієнтовна вартість становила 1 млрд євро ($1,08 млрд).

"Ми домовилися з грецьким прем'єр-міністром, із грецьким президентом якнайшвидше відновити проєкт Бургас-Александруполіс, але цього разу поставки повинні йти з Александруполіса в Бургас", – сказав Радєв на енергетичному форумі.

Постачання неросійської нафти на болгарський нафтопереробний завод на Чорному морі може бути ускладнено через перевантажену протоку Босфор, що робить проєкт нафтопроводу з Грецією привабливим і економічно ефективнішим варіантом.

Міністр енергетики Болгарії Россен Христов висловив надію, що меморандум про взаєморозуміння з Грецією буде підписаний протягом наступних кількох тижнів, щоб дві країни могли почати працювати над тим, як структурувати проєкт трубопроводу.