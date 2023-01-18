Росія різко зменшила фінансування розробок у сфері штучного інтелекту на тлі зростання видатків на війну

Російський уряд суттєво зменшив заплановане фінансування розробок та впровадження рішень у сфері штучного інтелекту.

Про це пише російський "Коммерсант" із посиланням на затверджену Мінекономрозвитку РФ наприкінці грудня 2022 року "дорожню карту" розвитку високотехнологічного напрямку "Штучний інтелект" до 2030 року.

Видання вказує, що "Дорожня карта" "Нейротехнології та штучний інтелект", затверджена в жовтні 2019 року, передбачала виділення на розвиток технологій з бюджету 56,8 млрд рублів до 2024 року. За оновленим планом, на ці цілі планується витратити за сім років лише 24,6 млрд рублів.

Заплановане позабюджетне фінансування цього напрямку в оновленому плані уряду РФ зменшилось ще більше – з 334 млрд рублів до 2024 року до 111 млрд рублів за сім років.

Концепція 2019 року передбачала, що внутрішній ринок технологій на базі штучного інтелекту зросте до 2024 року до 160 млрд рублів, цей же показник в оновленому плані – лише до 14 млрд рублів.

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Готовими продуктами, згідно з "дорожньою картою", мають стати нові нейромережі, здатні писати тексти, системи комп'ютерного зору для безпілотного транспорту та інші рішення. Їх створенням в основному займатиметься "Сбєр": він вкладе до 2030 року в розробку таких рішень 99,7 млрд рублів власних коштів. Розробкою програмного забезпечення займуться і держустанови - МОЗ, Мінтранс та інші.

Більшість виконавців російських держпроєктів з розвитку штучного інтелекту перебувають під санкціями, через що можуть зазнавати складнощів з доступом до високотехнологічного обладнання, необхідного для розвитку рішень, зазначив гендиректор Smart Engines Володимир Арлазаров.

За словами експерта, на реалізацію проектів вплине і відтік із країни наукових кадрів, у тому числі кандидатів та докторів наук.

Як повідомлялося, підписаний російським президентом Владіміром Путіним закон про федеральний бюджет РФ на 2023-2025 роки передбачає різке зростання видатків на силовиків та війну в Україні – у 2023 році вони становитимуть понад 9 трлн руб., або 32% від усіх витрат.