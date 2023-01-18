Експорт коксу з України впав через війну у 50 разів, – Митна служба

Експорт коксу з України за підсумками 2022 року у натуральному вираженні впав на 98% порівняно з попереднім роком – до 3,86 тис. тонн, у грудні його експорт взагалі не здійснювався.

За даними Державної митної служби, у грошовому вираженні експорт коксу та півкоксу у минулому році впав на 97,6% – до $1 млн, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Основний експорт здійснювався до Угорщини (42,63% поставок у грошовому вираженні), Грузії (37,69%) та Туреччини (17,41%).

Водночас Україна у 2022 році імпортувала 359,19 тис. тонн коксу та півкоксу, що на 54,5% менше у порівнянні з 2021 роком. У грошовому вираженні імпорт зменшився на 50,3% – до $174,5 млн.

Ввезення коксу відбувалося в основному з РФ (43,43% поставок у грошовому вираженні, до війни), Польщі (30,07%) та Чехії (13,15%).

Внаслідок війни низка шахт і коксохімзаводів опинилась на територіях, тимчасово не підконтрольних Україні. Крім того, через російські обстріли зупинив роботу найбільший у Європі "Авдіївський коксохім".

Читайте також: Валютна виручка від експорту залізної руди впала за рік на 45%

Як повідомлялося, Україна у 2021 році збільшила експорт коксу та напівкоксу у натуральному вираженні у 3,3 рази порівняно з 2020 роком – до 194,54 тис. тонн. У грошовому вираженні експорт коксу та напівкоксу за цей період зріс у 4,8 раза – до $41,84 млн. Основний експорт здійснювався до Казахстану (29,03% поставок у грошовому вираженні), Туреччини (20,06%) та Алжиру (15,77) %).

Україна за 2021 рік імпортувала 789,9 тис. тонн коксу та півкоксу, що у 2,1 раза більше порівняно з 2020 роком. У грошовому вираженні імпорт зріс у 4,3 рази – до $351,24 млн. Ввезення здійснювалося в основному з РФ (65,48% поставок у грошовому вираженні), Чехії (20%) та Польщі (8,45%).