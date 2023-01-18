Україна сподівається розблокувати експорт сталі через морські порти, – Свириденко

Україна сподівається розблокувати українські порти для експорту сталі.

Про це перший віцепрем'єр-міністр - міністр економіки Юлія Свириденко заявила в інтерв’ю Bloomberg.

"Для нас важливо додати більше портів, збільшити обсяги експорту", – сказала Свириденко.

За її словами, розблокування додаткових українських портів є однією з передумов для зростання ВВП України на 3% цього року після падіння майже на третину внаслідок російського вторгнення у минулому році.

"Ми зосередимося на будівництві додаткових сховищ для сільськогосподарських товарів, але те, що нам потрібно зробити зі стратегічної точки зору, – це відкрити морські порти", – наголосила Свириденко, уточнивши, що "це стосується не лише продукції сільського господарства, а й сталі".

Угода щодо "зернового коридору" була підписана 22 липня у Стамбулі у присутності президента Туреччини Реджепа Тайіпа Ердогана та генсека ООН Антоніу Гутерріша. Підписи під двома відповідними документами поставили представники України, Росії, ООН та Туреччини. Йдеться про розблокування трьох українських портів: "Одеса" "Чорноморськ" та "Південний".

Тоді у Міністерстві інфраструктури України констатували, що рамках роботи "зернового коридору" не планується експорт будь-яких інших товарів, крім продукції АПК.